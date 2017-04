von Anne Gellinek, Brüssel

Der EU-Sondergipfel zum Brexit soll kurz werden - nur etwa vier Stunden. Der Intensität dürfte das keinen Abbruch tun: Die verblieben 27 EU-Staaten wollen geschlossen auftreten und Druck auf London machen. Die Botschaft lautet: In der EU zu bleiben ist vorteilhafter als auszutreten.

Das Brexit-Sondertreffen wird als samstäglicher Kurz-Gipfel von nur vier Stunden im neuen Brüsseler Ratsgebäude daherkommen, doch die Botschaft soll deshalb nicht weniger laut und deutlich ausfallen: Die EU der 27 wird geschlossen auftreten, die Verhandlungsrichtlinien der europäischen Staats-und Regierungschefs werden einstimmig verabschiedet, der Zeitplan steht."Die Briten haben neun Monate gebraucht, um die Auslösung von Artikel 50 vorzubereiten, die 27 Staats-und Regierungschefs sind schon nach einem Monat fertig mit den Verhandlungsrichtlinien", sagt ein hoher EU-Beamter nicht ohne Stolz. Und fügt grinsend hinzu, die EU sei bislang nicht dafür bekannt, schnell einstimmige Entscheidungen zu treffen, aber beim Thema Brexit hätten "EU-Nettozahler und EU-Nettoempfänger eng zusammenarbeitet wie nie."

Gipfelpapier dürfte May Schweißperlen auf die Stirn treiben

Das mag daran liegen, dass sich die verbliebenen 27 Regierungschefs darüber einig sind, dass die Verhandlungen im Ergebnis zeigen müssten, dass es vorteilhafter sei, Mitglied in der EU zu bleiben als auszutreten.Das achtseitige Gipfelpapier, das dem ZDF vorliegt, beschreibt eine durchaus ehrgeizige Verhandlungsstrategie, die Theresa May Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte. Der erste und wichtigste Punkt der Austrittsverhandlungen sollen die Rechte von drei Millionen EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und über einer Million Briten in der EU klären. Europa fordert, dass Menschen, die jetzt schon im jeweils anderen Teil leben und arbeiten, dies bis an ihr Lebensende weiter dürfen sollen, mit Zugang zu Kranken-und Rentenversicherung, so wie es jetzt auch ist.

Top-Themen: Rechte von EU-Bürgern, Brexit-Bill und Grenze zu Nordirland

Punkt 2 betrifft die sogenannte Brexit-Bill, die Austrittsrechnung von bis zu 60 Milliarden Euro. Großbritannien müsse weiterhin zugesagte EU-Projekte finanzieren, Renten von EU-Beamten zahlen und Kredite garantieren. Die genaue Summe ist natürlich Gegenstand der Verhandlungen, eine politische Zahl, heißt es in Brüssel, aber 60 Milliarden klingt schon mal schön schaurig, zu entrichten in Euro, bitteschön.Punkt 3 der Austrittsverhandlungen: die Grenze zwischen der Republik und Nordirland. Bislang ist diese Grenze eine grüne, die nach dem Brexit zur EU-Außengrenze würde. Man brauche "einfallsreiche, flexible und kreative Lösungen", um dieses Problem zu lösen, heißt es dazu aus EU-Kreisen.

Zweite Phase Ende Jahres - wenn es gut läuft

Erst wenn diese drei Themen verhandelt und "ausreichende Fortschritte" zu verzeichnen sind, dann könne eine zweite Phase der Verhandlungen beginnen, die nämlich, die die Briten eigentlich interessiert: das zukünftige Verhältnis zwischen Europa und Großbritannien. Wenn es gut läuft, könnte diese Phase bereits zum Ende dieses Jahres beginnen.Ob es gut läuft, entscheiden wiederum die 27 Staats-und Regierungschefs - was "gut laufen" heißt auch. Nebenschauplätze wie die Verlegung von EU-Agenturen für Arzneimittel oder Bankenaufsicht aus London (dann) zurück in ein EU-Land, werden nur am Rande eine Rolle spielen- entscheiden, welche Agentur wohin umzieht, wird man erst im Juni. Auch hier EU-Drohkulisse: Bezahlen muss die Verlegung Großbritannien.

Andere Themen stehen hintenan

Und was ist mit all den anderen Themen, die Europa im Moment bewegen? Die Debatte über den EU-Beitritt der Türkei, über die Ausschreitungen in Mazedonien und die Einschränkungen von EU-Recht in Ungarn und Polen? Auf der Gipfel-Tagesordnung werden sich diese Themen nicht wiederfinden, da es sich um einen formellen 27-Brexit-Sondergipfel handele, sagt ein deutscher EU-Diplomat. Was die Staats-und Regierungschefs aber am Rande des Arbeitsmittagessens und bei Zweiertreffen besprechen, das entzieht sich der Gipfel-Regie.