Ist Italien - wie befürchtet - der nächste Krisenfall im Euroraum? Die Banken schwächeln seit Langem, das Land stellt immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. "Mehr Kooperation, weniger Spardiktat" fordert Historiker Christian Jansen im Interview mit dem 3sat-Wirtschaftsmagazin makro.

Bankenkrise, Überschuldung, Wachstumsschwäche: Wie ernst ist die Lage in Italien?

Prof. Christian Jansen ... ... ist Neuzeithistoriker mit den Arbeitsschwerpunkten deutsche und italienische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er lehrt an der Universität Trier und ist Autor des Standardwerks "Italien seit 1945".

Die Krise, die Italien durchmacht, ist insgesamt nicht größer und tiefer als in den meisten europäischen Ländern. Überschuldung und Wachstumsschwäche sind seit mindestens20 Jahren eine Konstante fast aller europäischen Staaten. Der Schuldenstand im Vergleich zum BIP ist zwar deutlich höher als in Deutschland, aber das seit mehr als zehn Jahren und ohne dramatische Veränderungen. In den letzten beiden Jahren ist das BIP gewachsennach drei Jahren der Schrumpfung. Wegen der Bank Monte dei Paschi herrschte in den Medien vor Weihnachten große Aufregung. Seit den Rettungsmaßnahmen der Regierung ist es ruhiger geworden. Die Lage scheint mir also erneut nicht so ernst, wie sie von manchen geschildert wird.

Italien hat - anders als beispielsweise Griechenland - eine starke Exportindustrie. Italien baut Autos, Flugzeuge, Lastwagen. Warum ist die Wirtschaft trotzdem so schwach?

Die italienische Wirtschaft ist nicht so schwach, wie sie immer beschrieben wird. Sie ist sicher deutlich schwächer als die deutsche. Aber im Vergleich zu Deutschland stehen fast alle EU-Länder ähnlich schwach da wie Italien. Es gibt auch Sparten, in denen Italien weiterhin führend und im Export extrem wettbewerbsfähig ist. Sehr schwach ist in Italien seit Jahren das Konsumklima. Das ist ein psychologischer Faktor - die Leute sind pessimistisch, anders als in Deutschland, wo der Konsum die Konjunktur stützt. Aber das schwache Konsumklima ist das Resultat einer lang andauernden Stagnation, die auch mit der EU-weiten Austeritätspolitik zu tun hat, die in Italien - ebenso wie in Griechenland oder Spanien - eine beispiellose Rezession provoziert hat.

Austeritätspolitik heißt harter Sparkurs. Wie hat die Bevölkerung das in den vergangenen Jahren aufgenommen?

Mit Frustration, Resignation und Wut. Wegen des rigiden, von Brüssel und Berlin befohlenen Sparkurses hat sich in Italien - wo die europäische Einigung immer sehr populär war, weil man hoffte, dass Europäisierung die eigene, als korrupt und unfähig empfundene politische Klasseentmachten werde - die Stimmung radikal verändert: Antieuropäische Bewegungen wie Movimento Cinque Stelle bekamen Zulauf. Antideutsche Ressentiments sind massiv gewachsen. Die jahrzehntelange Aussöhnung zwischen beiden Ländern nach der brutalen deutschen Besatzungsherrschaft 1943 bis 1945 ist durch die rücksichtslose deutsche Politik gefährdet. Zugleich ist aber in keinem größeren EU-Land die Bereitschaft zur Selbstkritik und zur Kritik am eigenen politischen System größer als in Italien. Viele suchen die Schuld für die Misere beim eigenen politischen Personal, was leider kaum zu wirksamen Reformen, dafür zu viel Politikverdrossenheit und Auftrieb für Populisten geführt hat.

Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi versprach viel und hielt nichts, trotzdem haben die Italiener ihn wieder und wieder gewählt. Matteo Renzi wollte straff regieren, erhielt im Referendum eine schallende Ohrfeige. Setzen Italiens Wähler auf einen schwachen Staat?

Das Referendum hat Renzi verloren, weil er die Wahl sehr stark an seine Person gebunden hat. In der Sache ging es bei dem Referendum um zwei grundlegende, aber unterschiedliche politische Entscheidungen (Parlamentsreform und Wahlgesetz),die Renzi nicht mit einem Votum über seine Person hätte verbinden sollen und die zu komplex waren für ein Referendum. Da gibt es Parallelen zum Brexit. Die Ja-Front wiederum basierte auf persönlicher Sympathie für Renzi - immerhin erreichte sie 40 Prozent, so dass man Renzi keinesfalls für die kommenden Wahlen abschreiben sollte. Generell gibt es einerseits einen anarchistischen Grundzug in der italienischen politischen Kultur, der der zentralstaatlichen Machtentfaltung sehr kritisch gegenübersteht. Andererseits gelingt es charismatischen Persönlichkeiten wie einst Mussolini, vor 20 Jahren Berlusconi und zuletzt Renzi immer wieder große Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern zu gewinnen.

Was braucht Italien, wenn das Land nicht zum Domino-Stein werden soll, der die nächste Eurokrise auslöst?

Erstens: mehr europäische Kooperation. Heute steht für die europäischen Regierungen zu sehr das jeweils nationale wirtschaftliche Interesse oder die Angst vor den Wählern im Vordergrund - zum Beispiel in Deutschland beim Widerstand der Regierung gegen Eurobonds. Zweitens: eine Lockerung des von Brüssel (und Berlin) verordneten Sparkurses. Beides könnte helfen, den Populisten Wind aus den Segeln zu nehmen, die Zuversicht in die demokratischen Institutionen und in eine liberal-demokratische Kultur zu stärken.

Das Interview führte makro-Moderatorin Eva Schmidt.