Der irische Billigflieger Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen täglich 40 bis 50 Flüge. Damit will er seine Pünktlichkeit erhöhen.

In den kommenden sechs Wochen will Ryanair bis zu 2.100 Flüge ausfallen lassen - pro Tag 40 bis 50. Doch momentan können nur Kunden, die bis Mittwochabend fliegen, herausfinden, ob sie betroffen sind. Die britische Regierung hat das nun gerügt - und Ryanair aufgefordert, alle Betroffenen zu entschädigen.

Die Regierung in London verlangte bessere Informationen für die Kunden. "Wir erwarten, dass alle Airlines alles in ihrer Macht Stehende tun, die Kunden weit im Voraus über Reiseunterbrechungen zu informieren", sagte der für Luftfahrt zuständige Staatssekretär Martin Callanan in London.

Die EU-Kommission forderte Ryanair derweil auf, die Kundenrechte "in vollem Umfang" zu respektieren. EU-Kommissarin Violeta Bulc erklärte am Montag, dank der EU hätten Flugpassagiere bei Verspätungen und Ausfällen ein Recht auf Entschädigung. Brüssel stehe in Kontakt zu Ryanair, "und wir erwarten, dass sie diese Rechte voll umsetzen". Die nationalen Behörden seien zuständig für die Kontrolle.

Passagiere beschweren sich in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken empörten sich viele Passagiere. "Wie zum Teufel kann ich wissen, ob ich auch zurückkomme?", schrieb eine Kundin auf Twitter. "Veröffentlicht sofort die ganze Liste!" Auch Rory Boland von der britischen Verbraucherschutzgruppe Which? erklärte, es sei "zentral", dassdie ganze Liste publik mache, damit Kunden umplanen könnten.

bietet betroffenen Passagieren eine Umbuchung oder Entschädigung an - ausnahmsweise ohne Extragebühren. Die Fluggesellschaft erklärte die Ausfälle mit Kapazitätsengpässen bei der Flugkontrolle, Streiks in Frankreich und einer chaotischen Urlaubsplanung im Unternehmen. Viele Piloten und Kabinenpersonal müssten in den kommenden sechs Wochen ihren Jahresurlaub nehmen. Zum Start des Winterflugplans im November werde sich die Lage wieder normalisieren. Betroffen seien "weniger als zwei Prozent der Verbindungen".

Britischen Berichten zufolge kämpftaber auch mit Pilotenmangel, weil viele Kapitäne von der Konkurrenzairline Norwegian abgeworben worden seien. Der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Markus Wahl, bestätigte: "-Mitarbeiter sagen uns, es werden Flüge gestrichen, weil Piloten das Weite suchen", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung" vom Dienstag.habe eine hohe personelle Fluktuation, weil die Airline niedrigere Gehälter zahle als die Wettbewerber.

"Viele Piloten versuchen, zu anderen Gesellschaften zu wechseln", sagte Wahl.habe daher bereits angefangen, auch Piloten aus Südamerika anzuwerben.