Der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig bestreiten am Donnerstag (20:30 Uhr) ihr erstes Duell um den letzten verbleibenden Platz in der Bundesliga in der kommenden Saison. Im Niedersachsen-Duell geht der Bundesliga-16. Wolfsburg als Favorit in die Partie und will mit einem Sieg vorlegen. Der Zweitliga-Dritte Braunschweig hofft dagegen auf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag im Eintracht-Stadion. Während die Gäste in Bestbesetzung auflaufen können, muss VfL-Trainer Andries Jonker auf die Verletzten Jakub Blaszczykowski, Sebastian Jung und Riechedly Bazoer verzichten.