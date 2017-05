Das Freihandelsabkommen CETA ist unterzeichnet. Spitzenvertreter der EU und Kanadas besiegelten das Abkommen in Brüssel. Nun wird noch eine Zustimmung der nationalen Parlamente der EU und des Europa-Parlaments benötigt.

Haben nationale Parlamente ein Wörtchen mitzureden, wenn die EU Freihandelsabkommen abschließt? Ja, sagt der Europäische Gerichtshof in einem konkreten Fall und ebnet damit den Weg für ein Veto-Recht. Derlei Verträge fielen nicht in die alleinige Zuständigkeit der EU, so die Richter.

Die Entscheidung der EU-Richter gilt als schwerer Rückschlag für die EU-Kommission von Jean-Claude Juncker. Die Brüsseler Behörde hatte die Position vertreten, dass nach EU-Recht lediglich eine Mitwirkung des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsstaaten am Abschluss von Freihandelsabkommen vorgesehen ist.

EuGH: Abschluss nicht durch EU alleine

Konkret ging es um ein Abkommen mit Singapur: Der EuGH erklärte, dass für Teile davon die Zustimmung der Mitgliedsländer nötig ist. Deshalb könne es in seiner aktuellen Form nicht von der EU allein abgeschlossen werden. Die Luxemburger Richter schlossen sich damit der Einschätzung von Generalanwältin Eleanor Sharpston vom Dezember an.

Damit könnte die Ratifizierung von Handelsabkommen durch alle nationalen Parlamente nötig werden, wenn der Vertrag möglichst viele Bereiche abdeckt. Bislang mussten nur die Mitgliedsländer im EU-Rat sowie das EU-Parlament solchen Abkommen zustimmen.

Theoretisch würde künftig bereits das Nein eines nationalen Parlaments genügen, um ein Freihandelsprojekt zu stoppen. Als Paradebeispiel gilt das Drama um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommens Ceta, das die EU-Kommission auf politischen Druck hin als ein solches eingestuft hatte, das der Zustimmung nationaler Parlamente bedarf. Der Vertrag konnte im vergangenen Herbst erst nach einer Hängepartie unterzeichnet werden, weil die Führung der belgischen Wallonie die Signatur des Abkommens zeitweise blockierte. Für die EU war das international eine Blamage.

BDI: Kompetenzgerangel beenden

Die Grünen-EU-Fraktionschefin Ska Keller begrüßte die Entscheidung der Richter in Straßburg. "Der Verhandlungsprozess von Freihandelsabkommen ist zurzeit alles andere als demokratisch." Keller kritisierte, dass das EU-Parlament die Kontrolle nicht ausreichend erfüllen könne, weil es größtenteils von den Verhandlungen ausgeschlossen werde und kaum Einblick in die Dokumente erhalte. Die Kontrolle müssten nun behelfsmäßig die nationalen Parlamente übernehmen. Die Grünen wollten sowohl Ceta als auch das mittlerweile auf Eis gelegte Abkommen mit den USA (TTIP) verhindern.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch rügte, dass die Klarstellung des EuGH "viel zu spät" komme. "Wäre ein Alleingang der EU von Anfang an ausgeschossen gewesen, hätte es eine viel breitere öffentliche Debatte über das Abkommen gegeben."

EU strebt umfassende Freihandelsabkommen an

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) forderte, die EuGH-Entscheidung zum Anlass zu nehmen, das Kompetenzgerangel in der EU-Handelspolitik zu beenden:"Jahrelange Hängepartien in der Ratifizierung sind schädlich. Sie verunsichern Unternehmen und Verbraucher", erklärte der BDI. Als ein Ausweg aus den Vorgaben des EuGH gilt die Möglichkeit, das die EU-Kommission Handelsvereinbarungen mit Drittstaaten weniger ambitioniert gestaltet und einzelne Aspekte, die in nationales Recht eingreifen, zunächstausklammert.

Die EU strebt möglichst rasche und umfassende Freihandelsabkommen mit Japan, Mexiko und den Mercosur-Staaten an - auch als Antwort auf die protektionistischen Töne von US-Präsident Donald Trump. Großbritannien will nach dem EU-Austritt ebenfalls ein möglichst weitreichendes Handelsabkommen mit dem weltgrößten Binnenmarkt abschließen.