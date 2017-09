Mit einem 1:1 (0:0) gegen Schlusslicht Venezuela hat Vizeweltmeister Argentinien die Serie frustrierender Spiele in der südamerikanischen Qualifikation zur Endrunde der Fußball-WM 2018 fortgesetzt. Lionel Messi und Co. sind weiter Tabellenfünfter und müssten - bliebe es dabei - in den Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland antreten. Noch mehr in der Bredouille steckt Südamerikameister Chile. Der Confed-Cup- Finalist fiel nach dem 0:1 (0:0) in Bolivien auf Rang sechs zurück. Peru (24 Punkte) stürmte derweil dank eines 2:1 (0:0) in Ecuador in der Tabelle an Argentinien (24) und Chile (23) vorbei.