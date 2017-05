Die XXL-WM 2026 soll zwei Jahre früher als geplant bereits im kommenden Jahr vergeben werden. Potenzielle Kontrahenten der gemeinsamen Bewerbung der USA, Kanada und Mexiko haben drei Monate Zeit für eine Kandidatur, entschied der FIFA-Kongress am Donnerstag in Manama. Verbände aus Europa und Asien sind als Gastgeber wegen der WM 2018 in Russland und 2022 in Katar ausgeschlossen. Allerdings ist derzeit kein weiterer Kandidat für die von 32 auf 48 Teams ausgeweitete Weltmeisterschaft in Sicht, zuletzt war eine mögliche Kandidatur mit Beteiligung von Marokko im Gespräch.