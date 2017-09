Die deutschen Basketballer haben bei der EM das Achtelfinale erreicht. Das Nationalteam gewann am vierten Spieltag in Tel Aviv/Israel nach einem starken Schlussviertel 61:55 (29:29) gegen Italien und steht damit erstmals seit 2007 wieder in der K.o.-Runde. Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch gegen Litauen wäre sogar der Gruppensieg perfekt. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die 2013 und 2015 jeweils in der Vorrunde gescheitert war, tritt am Samstag in Istanbul/Türkei zum Achtelfinale an. Dennis Schröder war gegen Italien einmal mehr Topscorer im DBB-Team, kam auf 17 Punkte.