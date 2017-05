Die Sparschraube in Griechenland soll weiter angedreht werden. Es geht um knapp 5 Milliarden Euro. Sollte es im Parlament am späten Abend eine Zustimmung zum Sparpaket geben, wäre der Weg für neue Finanzhilfen frei.

Jeden Mittwoch demonstrieren Hausbesitzer im Gericht von Athen, auf den Bannern ihre Botschaft: "Keine Häuser mehr in Banker-Händen". Ihr Besitz ist von der Versteigerung bedroht, weil sie ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Die meisten Griechen investierten in ein Haus als Altersvorsorge, doch die griechische Wirtschaftskrise setzt ihnen zu.

Deutschland und Frankreich arbeiten an einer Lösung für die Griechenland-Rettung. Finanzminister Schäuble (CDU) lehnt aber Schuldenerleichterungen ab, wie sie von Außenminister Gabriel (SPD) gefordert wurden. Frankreich gibt sich in dem Streit diplomatisch.

"Ich glaube, dass jeder einen Schritt auf den anderen zugehen wird", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire nach einem Treffen mit Amtskollege Wolfgang Schäuble in Berlin. Auch Schäuble sagte, es werde eine Lösung geben: "Ich bin ganz zuversichtlich." Er beharrte aber darauf, dass mögliche zusätzliche Maßnahmen erst nach Abschluss des laufenden dritten Hilfspaktes im Sommer 2018 in Kraft gesetzt werden könnten.

Ehe über ein neues Programm geredet werde, müsse es einen entsprechenden Beschluss des Bundestages geben, sagte Schäuble auch mit Blick auf Forderungen von Außenminister Sigmar Gabriel. Es sei völlig ausgeschlossen, über neue Maßnahmen auch nur zu verhandeln, weil dafür ein neues Mandat des Bundestages nötig sei.

Gabriel: Dagegen war Agenda 2010 ein "laues Sommerlüftchen"

Gabriel hatte zuvor Schuldenerleichterungen für Griechenland gefordert. Die seien dem Land im Gegenzug für Reformen immer wieder versprochen worden, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Jetzt müssen wir zu diesem Versprechen stehen." Die Erleichterungen dürften nicht am deutschen Widerstand scheitern. Das griechische Parlament hatte in der vergangenen Woche Rentenkürzungen und Steuererhöhungen beschlossen, die als Gegenleistung für die Hilfen vereinbart worden waren. Gabriel sagte, die Griechen hätten große soziale Kürzungen ertragen. Dagegen sei die Agenda 2010 in Deutschland ein "laues Sommerlüftchen" gewesen.

Auch Frankreich ist nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron daran interessiert, dass sich die Schuldenlast Griechenlands mit der Zeit verringert. Der Präsident hoffe, dass bald eine entsprechende Einigung erzielt werde, verlautete aus dessen Amt. Dafür werde sich sein Finanzminister Le Maire bei den anstehenden Beratungen in Brüssel einsetzen, habe Macron dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras versichert.

Weitere Reformen gefordert

Schäuble und Le Maire lobten die griechische Regierung und das Parlament für die jüngsten Reform-Beschlüsse. "Ich begrüße den Mut der griechischen Regierung, die diese Entscheidungen getroffen hat", sagte Le Maire. Schäuble sprach von beachtlichen Beschlüssen: "Das geht schon in die richtige Richtung."

Damit aber Griechenland in der Eurozone bleiben könne, müsse das Land Reformen umsetzen, sagte Le Maire, der mit einer Nachtsitzung der Euro-Minister rechnet: "Wenn man Mitglied der Eurozone bleiben will, dann ist es wichtig, dass ausnahmslos alle Mitglieder der Eurozone wettbewerbsfähig sind." Griechenland müsse sich anstrengen, Anschluss zu den anderen Ländern zu bekommen. "Und das ist ja nur legitim", sagte der französische Minister. Laut Schäuble sind die griechischen Wachstumszahlen nach wie vor unzureichend. Weitere strukturelle Reformen seien erforderlich.

Ziel: Eurozone stärken

Deutschland und Frankreich wollen bei der Stärkung der Währungsunion mit konkreten Vorschlägen Tempo machen. Bis zum deutsch-französischen Ministerrat im Juli solle erstmals eine gemeinsame Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge unterbreiten, kündigten Schäuble und Le Maire nach dem Treffen in Berlin an. Beide Länder hätten entschieden, dass sie "eine neue Dynamik" in der Eurozone schaffen wollen, sagte Maire: "Es geht bisher nicht schnell genug und nicht geradlinig genug." Die zwei größten EU-Länder wollen zudem einen neuen Anlauf nehmen für eine Angleichung der Unternehmensbesteuerung in Europa.

Der französische Finanzminister sagte weiter, der Austritt Großbritanniens aus der EU könne für den Finanzsektor in der Eurozone eine Chance sein. "Wir sehen im Brexit die Chance für unsere Finanzunternehmen, attraktiver als vorher zu sein." Diese Gelegenheit werde genutzt.