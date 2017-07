Flüchtlinge in Deutschland - wo finden sie Schutz, um den Start in ein neues Leben zu wagen?

von Eva Schiller, Wien

Ein neues Kapitel über das Fehlen einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik: Der Europäische Gerichtshof muss heute darüber urteilen, welches Land für die Asylanträgen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zuständig war. Entscheidend für die Zukunft Hunderttausender.

Rants Träume, ihre Hoffnung auf ein besseres Leben, sie enden irgendwo am Rande der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte es die 13-Jährige mit ihren Eltern und Geschwistern geschafft, aus Idlib in Syrien nach Deutschlandzu flüchten. Die Familie lebte im sächsischen Hoyerswerda, die Kindern gingen zur Schule, Rant spricht deutsch, fast fließend. Doch dann wurde Rant zum zweiten Mal aus ihrem Leben gerissen. Vor der Prüfung des Asylantrags hieß es: Nicht Deutschland, sondern Kroatien sei für die Familie zuständig. Koffer packen, schon wieder.

Ein zu kleines Gebäude, das wars

Denn die sogenannte Dublin-Verordnung legt fest, dass immer das EU-Land für den Asylantrag zuständig ist, in dem Asylsuchende erstmalig EU-Territorium betritt.Rant und ihre Familie sind über die Balkanroute geflüchtet, haben also erst in Griechenland, dann in Kroatien EU-Gebiet betreten. Weil aber Griechenland zum Zeitpunkt der Flüchtlingskrise wegen Überforderung von der Dublin-Verordnung ausgenommen war, schickten die deutschen Behörden Rant, ihre Eltern und Geschwister nach Kroatien zurück.

Dort leben sie nun, eingepfercht mit Hunderten anderen Flüchtlingen, in einem alten Hotel nahe Zagreb. Die meisten Flüchtlinge dort wurden wie Rant und ihre Familie aus anderen EU-Ländern rückgeführt, so heißt das, im Behördendeutsch. Die Verzweiflung der Menschen ist groß, denn in Kroatien haben sie kaum eine Perspektive. Es gibt weder staatlich organisierte Sprachkurse noch andere Integrationsmaßnahmen. Die kroatische Regierung stellt ein marodes Gebäude, mit zu wenig Platz für alle - das wars.