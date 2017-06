Vor der WM-Quali am Sonntag gegen Mazedonien hat Spanien gegen Kolumbien 2:2 (1:0) gespielt. David Silva (22.) und Alvaro Morata (87.) trafen für die Gastgeber, Edwin Cardona (39.) und Superstar Falcao (55.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht. Die Spanier, bei denen Thiago nur auf der Bank saß, bleiben durch das Unentschieden im neunten Spiel in Serie ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 27. Juni 2016. Damals waren die Iberer im EM-Achtelfinale gegen Italien mit 0:2 ausgeschieden. In der WM-Quali liegt Spanien in der Gruppe C punktgleich mit den Italienern an der Tabellenspitze.