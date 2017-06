"Tu Dir was Gutes! Naschen ohne schlechtes Gewissen!" Mit solchen Sprüchen werben Hersteller seit kurzem für Gemüsechips. Doch damit führen sie Verbraucher bewusst in die Irre!

von Philipp Scheurer

Der deutsche Lebensmittelkonzern Dextro Energy will seine Traubenzuckerplättchen als gesund bewerben. Die Europäische Kommission glaubt aber, dass dies den Verbraucher verwirren könnte. Schließlich gilt Zucker als ungesund. Nun muss der Europäische Gerichtshof entscheiden.

Viele nehmen Traubenzuckerpräparate von Dextro Energy - zum Sport, bei Prüfungen, weil sie Diabetiker sind oder einfach so, um einem kurzfristigen Blutzuckerabfall vorzubeugen. Dabei sind viele der Überzeugung, dass Traubenzucker, in der Fachsprache Glucose genannt, gesund sei. So wollte auch Dextro Energy ihn mit positiven Angaben wie "Glucose unterstützt die körperliche Betätigung" bewerben.

Die Zulassung solcher gesundheitsbezogener Werbung folgt in der EU der Health-Claims-Verordnung, die ein kompliziertes Anmeldeprozedere vorsieht. Das jeweilige Unternehmen muss darlegen, dass die Angaben wissenschaftlich nachweisbar sind und nicht verwirrend auf den Verbraucher wirken können. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (ESFA) bestätigte noch die Einschätzung von Dextro Energy aus dem Jahr 2011, dass ein Zusammenhang zwischen einer Einnahme von Glucose und einem gesunden Stoffwechsel bestehe. Deshalb empfahl die ESFA der Europäischen Kommission, die Werbung zu genehmigen. Doch die EU-Kommissare lehnten die Zulassung ab. Sie argumentierten, dass mit solcher Werbung ein widersprüchliches Bild beim Verbraucher entstehe. Schließlich werde ihm seit Jahren empfohlen, zuckerhaltige Produkte zu meiden.

Eigenverantwortung oder staatlicher Schutz?

Die Frage, ob ein Produkt wirklich "gesund" ist, kann so einfach nicht beantwortet werden. Die Lösung liegt mal wieder irgendwo in der Mitte: Tatsächlich hat die Wissenschaft nachgewiesen, dass die Einnahme von Traubenzucker munter mache und die körperliche Aktivität steigere. Die Aussage von Dextro Energy würde demnach also zutreffen. Trotzdem komme es nach der Einnahme von Traubenzucker zu einer hohen Insulinausschüttung und der Blutzucker sinke wieder rapide. Deshalb wird für eine ausreichende Energieversorgung eher eine vollkornhaltige Ernährung empfohlen, um plötzlichen Hungerattacken vorzubeugen. Das Fazit lautet also wie immer: Die Dosis macht das Gift!

Gegen die ablehnende Entscheidung der Kommission wehrte sich Dextro Energy vor dem Europäischen Gericht Erster Instanz (EuG). Die europäischen Gerichte mussten also mal wieder zwischen der Eigenverantwortung der Konsumenten und dem Verbraucherschutz abwägen. Die EuG-Richter in Luxemburg gaben der Einschätzung der Kommission im März 2016 vollumfänglich Recht. Heute wird nun in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof (EuGH) darüber entscheiden.

EuGH stärkt meist den Verbraucherschutz

Der Gerichtshof hatte in den letzten Jahren häufig solche Fälle auf dem Tisch. Im Jahr 2012 untersagte er der Pfälzer Winzergenossenschaft "Deutsches Weintor", ihre Weine als "bekömmlich" zu bewerben. Die Aussage sei missverständlich, da sie den Eindruck vermittle Alkohol sei - unabhängig von der konsumierten Menge - gesund. 2015 musste das Gericht über den Früchtetee "Felix Himbeer-Vanille-Abenteuer" des Herstellers Teekanne entscheiden. Kritikpunkt hier war, dass dort Vanilleschoten und Himbeeren auf der Verpackung zu sehen seien, obwohl nicht einmal Aromen davon in dem Produkt enthalten waren. Auch das untersagte das höchste europäische Gericht.

In dem aktuellen Verfahren von Dextro Energy vor dem EuGH wurde sogar auf die üblichen Schlussanträge des Generalanwalts verzichtet. Diese neutralen Urteilsvorschläge werden nur dann nicht durchgeführt, wenn es keine neue Rechtsfrage zu entscheiden gibt. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich der EuGH dem EuG und seiner eigenen bisherigen Rechtsprechung anschließen wird. Schließlich setzten sich die europäischen Richter stets dafür ein, dass der Verbraucher durch Werbung nicht in die Irre geführt werden darf. Kurzum: Der Verbraucherschutz wird wohl wieder einmal durch die europäischen Richter gestärkt werden.