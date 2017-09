Im Vergleich zur Hochphase 2015 kommen derzeit deutlich weniger Flüchtlinge in der EU an. Das liegt unter anderem an dem Flüchtlingspakt mit der Türkei. In den vergangenen Monaten kamen im Schnitt 50 Menschen pro Tag auf den benachbarten griechischen Inseln in der Ägäis an, zuletzt schnellte die Zahl aber wieder auf bis zu 400 pro Tag in die Höhe.

Bislang wurden außerdem erst gut 27.000 Menschen aus Griechenland und Italien in andere EU-Länder gebracht. Ungarn hat bislang niemanden aufgenommen, Polen ebenfalls nicht. Sie müssten nach den festgelegten Quoten etwa 1.300 beziehungsweise 6.200 Asylbewerber abnehmen. Die Slowakei, deren Quote bei 900 Flüchtlingen liegt, hat bisher 16 Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen. Tschechien kommt auf zwölf. Deutschland kann im Rahmen des Umverteilungsbeschlusses bislang rund 8.000 Aufgenommene vorweisen.

Auch eine Reihe anderer EU-Staaten liegt noch weit hinter den festgelegten Aufnahmezielen zurück. Dazu gehören Österreich (15 bei einer Gesamtquote von knapp 2.000 Asylbewerbern), Bulgarien (50 von 1.300), Kroatien (78 von 1.000). Unter den großen EU-Ländern hinkt Frankreich noch weit hinterher. Es hat bisher knapp 3.000 Flüchtlinge aus seiner Quote von fast 20.000 aufgenommen. Auch Deutschland hat die Quote noch nicht erfüllt: Es fehlen noch knapp 20.000, um das Kontingent von mehr als 27.000 Asylbewerbern zu erreichen. Als einziges EU-Land hat der Kleinstaat Malta seine Quote von 131 Flüchtlingen bereits erfüllt. Fast geschafft hat das auch Finnland mit knapp 2.000 Flüchtlingen.

Die EU-Kommission verweist allerdings auch darauf, dass es nicht einfach sei, genügend geeignete Kandidaten für die Umverteilung zu finden.