Er ist der jüngste Teilnehmer in diesem Jahr und zählt zu den Favoriten: Der erst 17-jährige Kristian Kostow schafft beim zweiten Halbfinale den Einzug ins ESC-Finale am Samstag in Kiew. Und erneut ist Politik beim ESC in Kiew ein Thema.

Er ist der Justin Bieber dieses Eurovision Song Contests: Kristian Kostow, 17 Jahre jung und der erste Teilnehmer dieses Wettbewerbs, der im 21. Jahrhundert geboren wurde. Mit "Beautiful Mess" singt er eine lupenrein produzierte Popballade, die es sofort in alle Radiostationen Europas schaffen könnte. Seit Wochen gilt er in den Wetten als Anwärter auf den ESC-Sieg in diesem Jahr - auch, weil seine Stimme reif und erfahren klingt. Dass er am Ende sowohl Publikum als auch internationale Jurys überzeugen kann - keine Überraschung.

Hinter den Kulissen wird allerdings weniger über seinen Song geredet, als über ein Politikum. Kostow soll auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim aufgetreten sein, für die Ukraine ist das eigentlich eine Grenzverletzung. Die russische Teilnehmerin durfte deswegen nicht einreisen, Russland zog sich daraufhin von diesem ESC zurück. Der Vorsitzende der sogenannten Reference Group, also der Veranstalter des ESC, hatte sich auf heute.de deswegen für Sanktionen gegen die Ukraine und Russland ausgesprochen. Auch ZDF-Mitarbeiter berichten, dass ein ZDF-Kameramann bei der Einreise in die Ukraine zwei Stunden lang verhört wurde - offenbar wegen seines russischen Passes. Schickane?

Dänische Sängerin überzeugt

Dabei wird bei diesem Eurovision Song Contest auch gesungen - und zwar gar nicht schlecht. Die dänische Sängerin Anja Nissen etwa überzeugt mit einer kräftigen Stimme und einem gefälligen Popsong, bei dem die meisten Fans textsicher mitsingen. Das reicht ebenso fürs Finale wie für den vielleicht verrücktesten Song des Abends: Die Jodel-Nummer (ja, es wird auch gejodelt) von Ilanca und Alex Florea aus Rumänien. "Wegen solcher Songs schauen wir doch den ESC", twittert einer. Publikum und Jurys schicken den schrägen "Gute Laune"-Song jedenfalls ins Finale am Samstag.

Für das qualifizieren sich auch Weißrussland, Kroatien, Ungarn, Israel, Norwegen, Niederlande und der österreichische Sänger Nathan Trent, der mit einem klassischen Popsong punkten konnte. Vorbei ist der Wettbewerb hingegen unter anderem für die Schweiz, Serbien und "Spirit of the night" aus San Marino. Hinter dieser schnulzigen Popnummer steht wieder einmal der deutsche ESC-Veteran Ralph Siegel. Er hatte auch schon vergangene Beiträge aus San Marino komponiert.

Deutschland ist als großes Land fürs Finale gesetzt

Deutschland ist als eines der fünf großen Länder automatisch für das Finale qualifiziert. In diesem Jahr tritt die in Bonn geborene Sängerin Levina an, die mit einer beeindruckend tiefen Stimme überzeugt. Ihr Titel "Perfect Life" war zunächst eher schwach gestartet, viele Beobachter sahen ihn eher auf einem der hinteren Plätze. Seit ein paar Tagen aber macht Levina Boden gut, steigt in den Wetten und auch die deutsche Delegation verbreitet in Kiew Zuversicht. Zumindest sei man sicher, dass Deutschland dieses Jahr nicht wieder Letzter werde.

Ihren Song hatte sie am Abend kurz vor dem zweiten Halbfinale bei einem Empfang in der deutschen Botschaft gesungen. Gerade in diesen politischen Zeiten sei sie sehr froh, in Kiew zu sein. Musik könne verbindend sein und sie selber habe viele internationale Freunde. Vor ihrem Auftritt hatte auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, eine Ansprache gehalten. Die Ukraine will durch den ESC zeigen, dass sie ein demokratisches, europäisches Land sei. Levina wünschte er für Samstag viel Glück: "Ich drücke meine Fäuste, äh, Daumen für Deinen Sieg", hatte Klitschko ihr zugerufen.