Wegen Hochwasser: Evakuierungen in Wolfenbüttel

Bild Hochwasser in Wolfenbüttel

Zunächst waren die Pegelstände gesunken. Doch nun steigt das Wasser wieder an und die Lage spitzt sich zu. In Hildesheim ist der Kampf mit den Sandsäcken im vollen Gange. Fabian Köhler berichtet über die Lage vor Ort.

Nach den Unwettern und heftigen Regenfällen kämpfen viel Orte in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen mit dem Wasser. Nach Überschwemmungen gibt es noch keine Entwarnung. Halten die Deiche und Dämme den Wassermassen Stand?

Wegen Überschwemmungen in der Innenstadt wurden in Wolfenbüttel Häuser evakuiert.

Um die Auswirkungen des Hochwassers einzudämmen, sind in Teilen Deutschlands weiter Rettungskräfte im Einsatz. Vor allem in Niedersachen bleibt die Lage angespannt. In Wolfenbüttel mussten Häuser evakuiert werden, nachdem Teile der Innenstadt überschwemmt wurden.

Wolfenbüttel

Der Landkreisrief nach eigenen Angaben aus der Nacht zum Freitag den Katastrophenfall aus und übernahm die zentrale Einsatzkoordinierung. In der Stadt wurden demnach Anwohner einer Straße sowie die untere Etage eines Pflegeheims wegen Überflutung in Sicherheit gebracht. 20 Bewohner kamen in ein Krankenhaus.

Problem mit Gaffern

Wolfenbüttel

Feuerwehrleute und Helfer klagen beim Hochwasser inüber Behinderungen durch Schaulustige. "Wir kriegen hier jetzt zusehends eine Gafferproblematik", sagte Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink. Eine Feuerwehrfrau habe ihm berichtet, sie sei beinahe von einem Auto überfahren worden. Auch andere Helfer seien behindert worden. Er kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Gaffer an. "Wir würden jetzt auch nicht mehr lange fackeln und den Leuten mit Platzverweisen kommen", sagte Pink.

Unwetterartige Dauerregen hatten in den vergangenen Tagen Bäche und Flüsse in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über die Ufer treten lassen. Betroffen waren insbesondere der Harz und das Harzvorland, derzeit bewegen sich die Flutwellen einige Flüsse hinab. In mehreren Orten überschwemmte das Hochwasser bereits Häuser und Straßen. In Goslar etwa gab es größere Schäden.

Entspannung in Braunschweig

Aus Braunschweig meldete die Feuerwehr am Freitagmorgen derweil stagnierende Pegelstände und eine Entspannung der Lage. Im Stadtteil Riddagshausen pumpten die Helfer demnach zur "Entlastung" große Wassermengen über eine Straße und beobachteten die Entwicklung am Fluss Oker aufmerksam. In Hildesheim südlich von Hannover erwarteten die Behörden für Freitag weiter sinkende Pegelstände.

In Wernigerode sollte nach Angaben der Stadt eine vom Hochwasser betroffene Kita am Freitag wieder öffnen. In der Innenstadt habe sich die Lage beruhigt, die zum Schutz aufgeschichteten Sandsäcke würden jetzt wieder weggebracht, sagte Stadtsprecher Tobias Kascha. Für Menschen, die Hochwasser-Opfer wurden, richtete die Stadt einen Spendenfonds ein.