Evangelischer Kirchentag Mehr als drei Kreuze? AfD und die Kirchen

von Britta Buchholz und Kristina Hofmann Ihren Besuch beim Kirchentag sehen nicht alle gern. Anette Schultner ist Vorsitzende der Christen in der AfD und wird mit Bischof Markus Dröge diskutieren, wie das geht: Kirchen- und AfD-Mitglied. Gleichzeitig. "Für mich passt das nicht zusammen", sagt Theologin Margot Käßmann im ZDF. Die große Aufmerksamkeit wird vor dem Brandenburger Tor sein, wenn zeitgleich am Donnerstag der Stargast den Evangelischen Kirchentag besucht: Barack Obama, US-Präsident in Rente. TV-Tipp Die ZDF-Sendung Berlin Direkt widmet sich heute 19.10 Uhr dem Thema: Über Kreuz? Der Konflikt zwischen AfD und Kirche. Im Interview: Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Landeskirche Berlin, Brandenburg, sclesische Oberlausitz. Anette Schultner ist auch Politikerin und will mit ihrer Partei, der AfD, in den Bundestag. Wenn Obama mit der Bundeskanzlerin diskutiert, wird Schultner in der Sophienkirche auf dem Podium sitzen und mit dem Berliner Landesbischof Markus Dröge diskutieren. "Christen in der AfD?" heißt das Thema in der Reihe Streitzeit auf dem Kirchentag. Schon das Fragezeichen ärgert viele AfD-Mitglieder - und Christen auch. Käßmann: Kirchentag ohne AfD "bestärkt sie in Opferrolle" Erstmals ist die AfD auf einem Kirchentag eingeladen worden. Vor einem Jahr, als sich die Katholiken in Leipzig trafen, mussten sie auf Beschluss des Zentralrates der Katholiken fernbleiben. Der Evangelische Kirchentag hat sich für einen anderen Weg entschlossen, weil sie den Dialog mit allen sucht, so ein Präsidiumsbeschluss. Wer sich jedoch rassistisch äußert, mit Gewalt droht oder andere beleidigt, habe keinen Platz auf einem Podium. Die Diskussion, wer nun tatsächlich kommen darf, ist seit Jahrzehnten Streitthema beim Kirchentag, sagt Lutherbotschafterin Margot Käßmann im Interview mit dem ZDF. "Wenn wir sagen, die AfD bleibt draußen, ganz egal welche Menschen ihr angehören, bestärken wir sie nur in dieser Opferrolle, in der sie sich gerne sieht"", so Käßmann, früher Bischöfin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Käßmann: AfD und Christ passt nicht "Kirche muss hellwach sein" Margot Käßann ist Botschafterin für das Reformationsjubiläum der Evangelischen Kirche. Sie hat nichts dagegen, dass die AfD beim am Mittwoch beginnenden Kirchentag dabei ist. Trotzdem findet sie, dass die Partei und der christliche Glaube nicht zusammen passen. Margot Käßmann im Interview

Christsein und das Programm der AfD passen für sie trotzdem nicht zusammen. Es würden "Angstbilder gemalt, von den Fremden, die uns bedrohen". Die Tonlage signalisiere Gewaltbereitschaft. "Das können Christen überhaupt nicht akzeptieren", sagt Käßmann. Auch die Forderung nach einer neuen Geschichtsaufarbeitung sei nicht akzeptabel. Dass die AfD vor allem für Christen aus dem evangelikalen Bereich attraktiv sei, liege sicher an deren Haltung gegen Abtreibung, für das traditionelle Familienbild und gegen Homosexualität. "Ich persönlich kann das nicht teilen", sagt Käßmann. Vor allem weil die meisten Vorstandsmitglieder der AfD solch ein traditionelles Familienbild nicht lebten. Mehrfach geschieden, Patchwork- und Regenbogenfamilien, alles dabei. "Die Realität spiegelt gar nicht, was das Programm hergeben will. Vielleicht sind manche Familien türkischer Herkunft sehr viel traditioneller als manch deutsche Familien", so Käßmann. "Käßmann irrt sich" Solche Vorbehalte ärgern Joachim Kuhs. "Käßmann irrt sich", sagt der Beamte, der sich im Wahlkreis Raststatt für ein Mandat der AfD im Bundestag bewirbt. Er glaubt im Gegensatz zu Käßmann: Seine Partei ist überhaupt die einzige, die Christen wählen können. "Weil sie das christlichste Programm haben", sagt Kuhs. "Artikel eins des Grundgesetzes steht bei uns ganz, ganz oben." Für das Leben, für die Familie, für ein christliches Menschenbild einzutreten, stehe bei der AfD im Vordergrund. "Es ist nicht so, dass wir Rassismus oder Menschenphobie oder sonst was haben." Kuhs unterscheidet: Christliche Nächstenliebe gegenüber dem Flüchtling in Deutschland, ja. Gegenüber dem Übernächsten, dem potenziellen Flüchtling in Afrika, nein. AfD-Wählern den Glaube abzusprechen, "ein Hohn", sagt Kuhs. Waren es nicht die Spitzen der evangelischen und katholischen Kirche, die beim Besuch des Tempelbergs in Jerusalem ihr Kreuz ablegten, um Muslime nicht zu provozieren?

Stichwort Kirchentag Von Luther bis Obama Am Mittwoch beginnt der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Das Treffen der Protestanten findet alle zwei Jahre statt und wird von den Laien organisiert, ist also formal unabhängig von der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands.



Gottesdienste, Bibelarbeiten, Diskussionen, Konzerte und Feste stehen bis Sonntag unter dem Leitgedanken "Du siehst mich" aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Es werden gut 100.000 Besucher erwartet. Neben US-Präsident Barack Obama, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD-Parteichef Martin Schulz haben Minister und Politiker aller Parteien ihr Kommen zugesagt.



Wegen des Reformationsjubiläums findet diesmal der Abschlussgottesdienst in Wittenberg statt. Außerdem gibt es in acht Städten Kirchentage auf dem Weg mit einem eigenen Programm, und zwar in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben.



Nur einer der Aufreger unter AfD-Anhängern. Donnernden Applaus hatte der niedersächsische Vorsitzende Armin-Paul Hampel bekommen, als er beim Parteitag im April in Köln eine zu große Einmischung der Kirchen kritisierte. Weil die Kirchen zu Gegendemonstrationen unter dem Motto "Unser Kreuz hat keine Haken" aufgerufen hatten. Hampel riet daraufhin den AfD-Mitgliedern, aus der Kirche auszutreten: "In dem Verein sollte keiner von uns mehr Mitglied sein." Ein Parteitagsbeschluss zur Abschaffung der Kirchensteuer scheiterte jedoch. Petition gegen "falsch verstandene evangelische Freiheit" Dass er solche Positionen möglicherweise auf dem Kirchentag hört, hält Andreas Pangritz für "falsch verstandene evangelische Freiheit. Es gibt Grenzen der Toleranz." Deswegen hat der Theologieprofessor der Universität Bonn mit anderen eine Petition gestartet, die AfD beim Kirchentag wieder auszuladen.

Ohne Abgrenzung würden die "menschenverachtenden Positionen" der AfD "als diskutabel akzeptiert und aufgewertet", sagt Pangritz. Selbstverständlich müsse die Kirche mit Anhängern der Partei im Gespräch bleiben. "Dafür ist aber ein öffentliches Podium, zumal in Zeiten des Wahlkampfs, nicht geeignet, da es allenfalls zum Schlagabtausch führen wird", so der Theologe. Schon aus ökumenischer Solidarität hätte er es besser gefunden, wie beim Katholikentag auf die AfD zu verzichten. Bislang hat die Petition knapp 1.600 Unterstützer. "Enttäuschend gering", sagt Pangritz. Die AfD doch nur ein Randthema beim Kirchentag? Zumindest in einigen Gemeinden ist es das nicht. Pfarrer oder Schulleiter einer christlichen Schule, die AfD-Mitglied sind oder Pegida unterstützen - all das gibt es. "Solange die Partei im politischen Spektrum eine Rolle spielt, hat sich das Thema nicht erledigt", sagt Pangritz. Die Kirche müsse Haltung zeigen, fordert Käßmann. Wenn Flüchtlingsheime brennen, Politiker wie am 3. Oktober auf dem Weg zur Kirche angepöbelt würden, alles unter dem Verdacht der Lüge stehe, "dann läuten für mich die Alarmglocken. Und die Kirche muss hellwach sein." Lieber Verein Kirche, schweige? Schweigen scheint jedenfalls für die EKD keine Option zu sein. Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm findet die Haltung "Lieber Verein Kirche, macht eure Gottesdienste und schweigt zur Politik" falsch, wie er kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schrieb. "Gerade weil der Gott, an den die Christenmenschen glauben, sich von der Welt nicht ab-, sondern ihr zuwendet, hat das Evangelium stets politische Bedeutung."

