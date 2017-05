Mit dem Tag der Reformation beginnt ein ganzes Festjahr: 2017 wird es genau 500 Jahre her sein, dass Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte. Das ganze Jahr über wird die evangelische Kirche an den Reformator erinnern.

Am Himmelfahrtswochenende setzen gleich zwei Großveranstaltungen die Berliner Polizei in Alarmbereitschaft: der Evangelische Kirchentag und das DFB Pokalfinale: Nachdem das Sicherheitskonzept überarbeitet wurde, sind nun 6.000 Polizisten im Einsatz.

Heute geht er los: der Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg. 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag steht auch er ganz im Zeichen der Reformation. Darüber hinaus ist auf dem Kirchentag auch viel Raum für Politik. Das gefällt nicht allen.

Unter dem Motto "Du siehst mich" findet der diesjährige Kirchentag in einer Zeit statt, in der lange gepflegte Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten. Der Brexit, die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA, eine erstarkte Rechte in Europa, Krisenherde weltweit und düstere Klimaszenarien verunsichern Menschen tief.Viele ahnen, dass es große Veränderungen geben wird, die einen gehen dem Neuen entgegen, die anderen blenden aus und klammern sich an alte Identitäten.

Der diesjährige Kirchentag weicht in dieser Situation nicht aus, sondern geht dorthin, wo es weh tut. Viele Veranstaltungen beschäftigen sich mit der Zukunft Europas, mit Flucht und Integration oder mit den Folgen des Klimawandels. Auch eine Schweigeminute für die 10.000 Toten, die auf der Flucht im Mittelmeer starben, wird es geben. Christ sein, und das ist eine Botschaft, die schon jetzt vom Kirchentag ausgeht, heißt auch politisch sein.

Ist der Kirchentag zu politisch?

Kontroversen sind da unvermeidbar, auch und gerade wenn es um manche Veranstaltung des Kirchentages selbst geht. Das Gespräch zwischen dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und Angela Merkel vor der Kulisse des Brandenburger Tores ist ein gelungener Coup, aber er wird auch als willkommene Wahlkampfhilfe für die Bundeskanzlerin argwöhnisch kritisiert.

Im Gegensatz zum Katholikentag wird es auf dem Evangelischen Kirchentag eine Diskussion mit einer Vertreterin der AfD geben, eine Entscheidung, die dem Kirchentag nicht leicht gefallen ist. Und Kritik gibt es auch an einer geplanten Predigt von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von Seiten evangelischer Friedensaktivisten. Auch die Welt des Kirchentages ist nicht heil.

Erinnerung auch an 500. Jahrestag der Reformation

Natürlich ist der Kirchentag mit seinen 2.100 Veranstaltungen und rund 100.000 Besuchern auch ein spirituelles Ereignis. Morgen- und Abendgebete, Bibelarbeiten, Gottesdienste und viele Mitsingkonzerte prägen den Kirchentag. Glauben in einer pluralen Welt und Fragen der Ökumene stehen ebenso auf dem Programm wie die Auseinandersetzung mit dem Erbe der Reformation. Der Kirchentag steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. An dem Ort, wo Martin Luther seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit öffentlich machte, findet der Abschlussgottesdienst des Kirchentages statt. In Wittenberg werden rund 200.000 Besucher beim Festgottesdienst erwartet.

Für die Veranstalter bedeutet das Motto "Du siehst mich" auch, den anderen Menschen anzusehen, ihn wahrnehmen. Eine der vielen Veranstaltungen lautet "Was heißt hier Wahrheit?". Es wird über Fake News, Echoräume und Hassmails diskutiert. Solche Diskussionen braucht eine Gesellschaft, die zunehmend in abgeschottete Räume mit den eigenen Urteilen und Vorurteilen zerfällt. Der Kirchentag ist ein Ort, wo Austausch und kontroverse Ansichten möglich sind, wo Menschen zeigen, dass ihnen nicht egal ist, was um sie herum und darüber hinaus passiert. Und es gibt wohl keine Veranstaltung in Deutschland, bei der sich so viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft treffen, wie diese. Schon deshalb ist der Evangelische Kirchentag ein ungewöhnliches Ereignis.