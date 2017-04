Prozentual deutlich mehr als in der Türkei. Nach dem vorläufigen Endergebnis der türkischen Wahlkommission votierten in der Türkei 51,4 Prozent der abstimmenden Türken für die Verfassungsreform. In Deutschland kam Erdogan auf 63,1 Prozent. In absoluten Zahlen stimmten 412.149 Wahlberechtigte in Deutschland mit "Evet" ("Ja"). In allen 13 Generalkonsulaten, denen die Wahlberechtigten in Deutschland zugeordnet sind, gab es mehr "Ja"- als "Nein"-Stimmen.

Allerdings gingen hierzulande auch deutlich weniger an die Urnen. Nur die Hälfte der 1,43 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland nahm an dem Referendum teil - damit stimmten nur noch 28,8 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland für Erdogans Verfassungsreform. Nimmt man alle drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland als Grundlage, halbiert sich diese Zahl nochmals. Unter dem Strich habe nur ein kleiner Teil "Ja" gesagt, nämlich um die 15 Prozent, meint Wahlforscher Joachim Schulte.