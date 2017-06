In der Affäre um den gefeuerten FBI-Chef Comey holt US-Präsident Trump zum Rundumschlag aus. In einer Reihe von Tweets warnte er Comey davor, geheime Informationen an die Presse weiterzugeben. In einem Interview warf Trump viele Fragen auf.

Das Statement des Ex-FBI-Direktors Comey war mit Spannung erwartet worden: Jetzt bekräftigt er seinen Vorwurf, US-Präsident Trump habe in der Affäre um Russland-Kontakte Einfluss auf die Ermittlungen nehmen wollen. Zwei Geheimdienstdirektoren hingegen bestreiten, von Trump beeinflusst worden zu sein.

Der frühere FBI-Direktor James Comey hat Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump bekräftigt, dieser habe Einfluss auf die Ermittlungen gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn nehmen wollen. Zu den Vorwürfen gab Comey einab, das der Geheimdienstausschuss des Senats am Mittwoch zur bevorstehenden Anhörung veröffentlichte.

Laut Comeys Statement sagte Trump bei einem Vier-Augen-Gespräch am 14. Februar im Oval Office über die Ermittlungen gegen Flynn: "Ich hoffe, Sie sehen einen freien Weg, dies sein zu lassen, von Flynn abzulassen. Er ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie können das sein lassen." Comey fügte hinzu, er habe dem Präsidenten die Erfüllung seiner Bitte nicht zugesagt.

Comey erklärte auch, Trump habe ihn in einem Treffen am 14. Februar zu Loyalität ihm gegenüber aufgefordert. Trump hatte Comey am 9. Mai fristlos entlassen. Der Ex-FBI-Chef wird am Donnerstag mit großer Spannung zu der Anhörung erwartet. Comeys Aussage unter Eid kann erhebliche Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft haben.

Coats: Niemals unter Druck gesetzt

Coats

Zwei US-Geheimdienstdirektoren hatten zuvor in öffentlichen Aussagen bestritten, von Trump wegen der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Druck gesetzt worden zu sein. Auf Fragen während einer Senatsanhörung zu möglichen Interventionen Trumps antworteten am Mittwoch der Nationale Geheimdienstdirektor Danund der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, es sei kein unangemessener Druck auf sie ausgeübt worden.

Coats

In der Affäre um möglicherweise illegale Kontakte des Trump-Wahlkampfteams nach Russland geht es inzwischen auch verstärkt um die Frage, ob Trump in unzulässiger Weise versucht hat, die entsprechenden Ermittlungen zu behindern. Die Zeitung "Washington Post" hatte im Mai berichtet, Trump habewie Rogers gebeten, öffentlich zu bestreiten, dass es Belege für Absprachen seines Teams mit Russland gebe. Beide hätten dies seinerzeit abgelehnt.

Coats

sagte nun während der Befragung durch den Geheimdienstausschuss, er sei niemals unter Druck gesetzt worden, Geheimdienstinformationen nach politischen Vorgaben oder im Hinblick auf laufende Ermittlungen "zuzuschneiden". Rogers versicherte, er sei nie angewiesen worden, "irgendetwas zu tun, von dem ich glaube, dass es illegal, unmoralisch, unethisch oder unangemessen ist".

Gab es Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau?

Trump sieht sich seit Längerem Vorwürfen ausgesetzt, er habe Einfluss auf die Russland-Ermittlungen des FBI ausüben wollen. Nach Angaben von Geheimdiensten hat Moskau aktiv versucht, die Präsidentenwahl 2016 zugunsten von Trump zu beeinflussen. Das FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen mit Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam gab.

Trump gab für Comeys Entlassung zunächst verschiedene Gründe an. Später sagte er, er habe dabei auch an die Vorwürfe in Sachen Russland gedacht. Das Justizministerium setzte einen Sonderermittler ein, der die FBI-Untersuchungen leiten soll.