In der Affäre um den gefeuerten FBI-Chef Comey holt US-Präsident Trump zum Rundumschlag aus. In einer Reihe von Tweets warnte er Comey davor, geheime Informationen an die Presse weiterzugeben. In einem Interview warf Trump viele Fragen auf.

In der Russland-Affäre sagt Ex-FBI-Chef James Comey am Nachmittag öffentlich vor dem Senat aus. Schon am Vortag hatte er den US-Präsidenten schwer belastet. Ein demokratischer Senator nannte Comeys Erklärung "verstörend" - Trump habe die Richtlinien gegen politische Einflussnahme missachtet.

Mit der öffentlichen Aussage des von ihm gefeuerten Ex-FBI-Chefs James Comey am Donnerstag tritt die skandalgeplagte US-Präsidentschaft von Donald Trump in ihre bislang kritischste Phase. Bereits am Vortag hatte Comey in einemerklärt, der Präsident habe ihn gebeten, seine Ermittlungen gegen den kurz zuvor entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Die Ausführungen schlugen im politischen Washington ein wie eine Bombe. Der demokratische Senator Mark Warner nannte Comeys Aussagen "verstörend". Trump habe damit gegen die klaren Richtlinien gegen politische Einflussnahme verstoßen.

Flynn gilt als Schlüsselfigur

Comeys Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats zur Russland-Affäre ab 16 Uhr MESZ wird von allen großen US-Sendern übertragen. Sein Eingangs-Statement veröffentlichte das Gremium aber bereits am Mittwoch. Demnach bat Trump den FBI-Chef im Februar in einem Vier-Augen-Gespräch, die Ermittlungen gegen den kurz zuvor zurückgetretenen Flynn "sein zu lassen". Flynn gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre.

Ende März habe ihn Trump dann in einem Telefonat gebeten, etwas dafür zu tun, dass die wegen der Russland-Affäre über seiner Präsidentschaft hängende "Wolke aufgerissen" werde, berichtete Comey. Er bestätigte auch Medienberichte, wonach er von Trump kurz nach dessen Amtsantritt im Januar aufgefordert worden sei, seine "Loyalität" zu ihm zu bekennen.

Anwalt: Trump fühlt sich "absolut bestätigt"

Während zahlreiche Gegner Trumps im Vorgehen des Präsidenten eine Behinderung der Justiz sehen, erklärte Trumps Anwalt Marc Kasowitz nach Bekanntwerden der Aussage Comeys, der Präsident fühle sich "vollkommen und absolut bestätigt": Trump sei nicht Gegenstand von Ermittlungen in der Russland-Affäre. "Er will nun mit seiner Agenda weitermachen", erklärte Kasowitz.

Die Anhörung am Donnerstag dürfte entscheidend dafür sein, festzustellen, ob es sich bei Trumps Vorgehen um eine Behinderung der Justiz handle - ein Vorwurf, der 1974 zum Rücktritt des republikanischen Präsidenten Richard Nixon geführt hatte.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Republikaner Richard Burr, sagte mit Blick auf Comeys schriftliche Aussagen, er könne daraus kein "Fehlverhalten" Trumps ableiten. Er werde dies jedoch mit Comeys mündlicher Aussage und den bisherigen Ermittlungserkenntnissen abgleichen.

Ryan: Trumps Forderung nach Loyalität nicht angemessen

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, sagte indes im Sender MSNBC, die Forderung Trumps nach "Loyalität" sei nicht angemessen gewesen. Zahlreiche Republikaner wiesen jedoch darauf hin, dass Comey selbst Trump keine Justizbehinderung vorgeworfen habe. "Der beste Beweis dafür, dass Sie sich keines Vergehens schuldig gemacht haben, ist, dass der FBI-Chef nichts unternommen hat", sagte der republikanische Senator Lindsey Graham.

Die demokratische Abgeordnete Kathy Castor dagegen twitterte, Trumps Forderung nach Loyalität sehe aus "wie Justizbehinderung". Der Abgeordnete Al Green teilte mit, es würden bereits Gesetzesartikel zur Amtsenthebung geprüft.

Sein Parteifreund Adam Schiff warnte indes, dass die Hürden dafür hoch seien. Der Kongress und das Land müssten überzeugt werden, dass Trumps Verhalten derart schwerwiegend gewesen sei, dass diese Maßnahme notwendig sei, "und wir nicht versuchen, eine Wahl mit anderen Mitteln zu annullieren", sagte Schiff dem Sender CNN.

Geheimdienstmitarbeiter: Kein Druck durch Trump

Comeys detaillierte Notizen zu seinen Gesprächen mit Trump wurden kurz nach einer Anhörung zweier Geheimdienstdirektoren im Senat zur Russland-Affäre öffentlich. Bei der Anhörung bestritten der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats sowie der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, am Mittwoch, vom Weißen Haus in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt worden zu sein. Es habe keinen Druck gegeben, erlangte Informationen zurechtzubiegen oder "illegale" Dinge zu tun.

Am Mittwoch hatte Trump seine Wahl für die Nachfolge Comeys bekanntgeben. Neuer FBI-Direktor soll Christopher Wray werden, der früher ein hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums war und seit Jahren in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Die Ernennung muss vom Senat bestätigt werden. Offensichtlich war die Personalie auch für viele Mitarbeiter eine Überraschung: Das Weiße Haus brauchte mehr als fünf Stunden, um dem Tweet Trumps eine offizielle Erklärung folgen zu lassen.