Die Nachwuchsfußballer Venezuelas haben bei der U20-WM in Südkorea das Finale erreicht und ihrem Land damit die erste Teilnahme an einem WM-Endspiel überhaupt beschert. Die Auswahl des venezolanischen Verbandes FVF besiegte im Halbfinale in Daejeon Uruguay im Elfmeterschießen 4:3 (0:0/1:1). Im Endspiel trifft Venezuela am Sonntag (12 Uhr) auf England, das Italien 3:1 (0:1) bezwang. Deutschland war bereits im Achtelfinale am Afrikameister Sambia (3:4) gescheitert.