Herr Varoufakis, die Wahl Emmanuel Macrons hat in vielen europäischen Hauptstädten, nicht zuletzt in Berlin, für so etwas wie Aufbruchsstimmung gesorgt. Teilen Sie diesen Optimismus?

Herr Varoufakis, wären Sie bereit, Martin Schulz zu unterstützen - so wie Sie das mit Emmanuel Macron vor dem zweiten Wahlgang in Frankreich getan haben? "Under no circumstances", sagt er. "Unter keinen Umständen." Während seiner Amtszeit als EU-Parlamentspräsident habe Schulz Opportunismus und einen Mangel an Interesse für die europäische Krise gezeigt, sagt Varoufakis im ZDF.

Mittlerweile lehrt Varoufakis wieder einmal pro Woche an der Athener Universität. Und er tourt für seine neue Bewegung DiEM25 (Democracy in Europe Movement) durch Europas Hauptstädte. In Berlin nimmt er sich Zeit für ein heute.de-Interview: Es geht um die Reformpläne des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Um das nach Ansicht von Varoufakis unfähigste Gremium in der Geschichte. Und um die Frage, ob Varoufakis sich mit einem Kanzler Martin Schulz anfreunden könnte.

Seine Amtszeit als Finanzminister dauerte gerade mal sechs Monate - und ist sie knapp zwei Jahre her. Und doch hat kaum jemand diesen griechischen Wirtschaftsprofessor vergessen. Alles an ihm war ungewöhnlich: sein Auftreten, seine Vita, seine direkte Konfrontation mit dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise. Und so ist der 56-Jährige heute so etwas wie der Popstar unter den Ex-Finanzministern.

Die Frage ist nur, ob das, was wir bisher haben, funktioniert: Die Eurogruppe, das Gremium der Finanzminister der Euro-Staaten, das in den letzten Jahren die Krise gemanagt hat ...

Nein, natürlich nicht. Die Eurogruppe ist die Institution in der Geschichte, die am meisten versagt hat. Es ist eine informelle Einrichtung, die keinen Regeln folgt - ich glaube, dagegen müssten unsere deutschen Zuschauer und Leser Sturm laufen. Auf der einen Seite also hat die Eurogruppe unglaubliche Macht, auf der anderen Seite aber keine Transparenz oder demokratische Kontrolle. Diese Eurogruppe ist ein Albtraum für jeden Demokraten.

Was wäre denn Ihr Alternativvorschlag?

Lassen Sie uns damit beginnen, das größte Problem der Eurozone zu bekämpfen - dass es zu wenig Investitionen und zu wenig Wachstum gibt. Dazu müssten sich die Staats- und Regierungschefs bekennen. Zum Beispiel könnten sie der Europäischen Investitionsbank grünes Licht erteilen, dass sie europäische Bonds ausgibt. Die wiederum von der EZB gekauft werden könnten. Und die Politik müsste sich endlich dem Kampf gegen Armut widmen; denn diese Armut in Europa ist Gift für die Politik. Erst wenn diese Probleme gelöst sind, können wir uns überlegen, welche künftige Architektur wir für die Eurozone brauchen.

Europäische Bonds, das klingt verdächtig nach gemeinsamer Haftung für Schulden. Sie wissen, dass es dagegen eine große Opposition gibt in Deutschland. Wie wollen Sie diese Opposition überwinden?

Durch politische Führung! Die deutsche Kanzlerin hat eine moralische Pflicht, den Deutschen die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist: In einer gemeinsamen Währung gibt es die gemeinsame Haftung für Schulden längst.

Schauen wir kurz noch auf die anstehenden Wahlen in Deutschland. Vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben Sie sich öffentlich für Macron und gegen Le Pen ausgesprochen. Würden Sie Martin Schulz auf dieselbe Weise unterstützen?

Unter keinen Umständen. In seiner Zeit als Präsident des Europaparlaments hat Martin Schulz sich durch Opportunismus und einen Mangel an Interesse am Kern der Eurokrise ausgezeichnet, der ihn für solche Aufgaben disqualifiziert. Es ist nicht meine Aufgabe, den deutschen Wählern zu sagen, wen sie wählen sollen.

Aber ich hoffe auf einen deutschen Kanzler, der sich nicht davor scheut, dem deutschen Bundestag und den deutschen Wählern die Wahrheit zu sagen über die Herausforderungen in Europa. Und der bereit ist zu tun, was ganz Europa braucht: ein Deutschland, das führt, vielleicht auch als Hegemon - aber das den Rest Europas in die richtige Richtung führt. Das ist in den letzten zehn Jahren nicht passiert.Das Interview führte Florian Neuhann.

