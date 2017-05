Nach Angaben seines Pressesprechers Spicer hat US-Präsident Donald Trump Russland aufgefordert, die Halbinsel Krim wieder an die Ukraine zurückzugeben. Die New York Times meldet, dass mehrere Mitarbeiter aus Trumps Wahlkampfteam vor der Präsidentenwahl Kontakt mit hochrangigen russischen Geheimdienstlern gehabt hätten.

Gab es Kontakte zwischen dem ehemaligen US-Sicherheitsberater Flynn und dem russischen Botschafter? Ganz eindeutig, sagt die damalige Justizministerin Sally Yates - und: Sie habe das Weiße Haus frühzeitig vor Flynn gewarnt. Doch Trump will davon nichts wissen: Alles "Fake news", wiegelt er ab.

Die frühere Justizministerin Sally Yates hat das Weiße Haus nach Amtsantritt von Präsident Donald Trump vor Michael Flynn als Sicherheitsberater gewarnt. Das sagte sie in einer Anhörung eines Senatsausschusses in Washington. Sie habe Trumps Berater Don McGahn am 26. Januar über Flynns Kontakte zum russischen Botschafter Sergej Kisljak informiert. Auch der ehemalige Präsident Barack Obama soll Trump persönlich gewarnt haben. Trump selbst wiegelt die Untersuchungen zu den mutmaßlichen Russland-Kontakten jedoch ab.

"Glauben, dass Flynn kompromittiert wurde"

Flynn

Yates sagte, sie habe das Weiße Haus informiert, dassgegenüber Vize-Präsident Mike Pence die Unwahrheit gesagt habe bezüglich seiner Gespräche mit dem russischen Botschafter in den USA. "Wir hatten das Gefühl, dass es entscheidend war, diese Information an das Weiße Haus weiterzureichen", sagte Yates. "Um das Offensichtliche deutlich zu machen - man möchte nicht, dass der eigene Sicherheitsberater von Russen beeinflusst wird."

Flynn

"Wir glauben, dass General, was die Russen angeht, kompromittiert wurde", sagte Yates vor dem Senatsausschuss. "Das war ein Problem, nicht nur, weil wir glaubten, dass die Russen dies wussten, sondern dass sie dafür auch Beweise hatten." Dies habe eine Situation geschaffen, "in welcher der Nationale Sicherheitsberater von den Russen hätte erpresst werden können".

Yates war damals geschäftsführende Justizministerin in der Übergangsphase von dem scheidenden Präsidenten Barack Obama zu Trump. Sie wurde von Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit entlassen. Ihre Aussage wurde mit Spannung erwartet, weil Trump noch bis kurz vor ihrer Aussage betonte, die Regierung Obamas habe Flynn doch eine höchste Unbedenklichkeitsbestätigung ausgestellt, in dem sie ihn nicht als Sicherheitsrisiko eingestuft habe. Flynn wurde von Trump zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt, nach wenigen Wochen aber wegen seiner Russland-Kontakte entlassen, über die er Pence nicht aufgeklärt habe.

Republikaner machen Druck auf Yates

Dem widersprach Yates: Sie habe Trumps Beratern die Informationen über Flynns Russland-Kontakte gegeben, damit diese angemessene Maßnahmen ergreifen könnten. Und sie setzte sogar noch hinzu, dass Pence habe wissen müssen, dass er unwahre Informationen über Flynn weiter gegeben habe.

Republikanische Senatoren übten bei der Anhörung mehrmals Druck auf Yates wegen eines anderen Themas aus: Sie wollten wissen, warum Yates sich geweigert hatte, das Einreiseverbot der Trump-Regierung gegen Bürger mehrheitlich muslimischer Länder zu unterstützen. Das hatte Yates Ende Januar letztlich den Job gekostet. Außerdem wollten die republikanischen Senatoren wissen, ob Yates dafür verantwortlich sei, dass als geheim eingestufte Informationen an die Presse gelangten. Yates wies das zurück.

Trump zu Vorwürfen: "Scharade"

Trump wischte die Anschuldigungen zur Seite. Kurz nach der Anhörung nannte er die Untersuchungen zu den mutmaßlichen Russland-Verbindungen eine "von Steuerzahlern finanzierte Scharade". Yates habe bei der Anhörung nichts als "alte Neuigkeiten" gesagt, schrieb Trump auf Twitter. Die Vorwürfe seien "totale Falschmeldungen". Der frühere US-Geheimdienstchef James Clapper, der ebenfalls am Montag vor dem Ausschuss aussagte, wiederhole nur, was sowieso schon alle, inklusive der "fake Medien", wissen würden. Es gebe "keine Beweise" für Absprachen" zwischen Russland und Trump.

Hintergrund ist ein Hackerangriff in das Computernetzwerk der Demokraten im Wahlkampf 2016, bei dem E-Mails gestohlen und auf der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht wurden. Laut US-Geheimdiensten hätte dies Trump nutzen und der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton schaden sollen. Clapper sagte, Russland habe sich im Juli 2016 in den US-Wahlkampf eingemischt und sei nun ermutigt, dies in den USA und anderswo in der Welt wieder zu machen. Die von Moskau ausgehende Bedrohung sei eine Bedrohung der "Grundlagen unserer Demokratie".