60 Prozent aller Arbeitnehmer pendeln zur Arbeit, nehmen dafür auch lange Wege in Kauf. Sie stehen in überfüllten Zügen oder im Stau auf der Autobahn, das kostet Lebenszeit und Energie.

Als Folge des demografischen Wandels steht die deutsche Wirtschaft vor einem historischen Aderlass. Im heute.de-Interview spricht der Forscher Johann Fuchs über Risiken für Betriebe und Arbeitnehmer. Und wie Bildung und Digitalisierung die gesellschaftlichen Folgen abmildern können.

Trotz boomender Wirtschaft fürchten sich viele Deutsche vor einem Abschwung und Arbeitsplatzverlust. Werden sich solche Ängste wegen des künftigen Arbeitskräfterückgangs bald in Luft auflösen?

Johann Fuchs ... … ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Sein Spezialgebiet sind die Analyse und längerfristige Vorausschätzung des Arbeitskräfteangebots (Erwerbspersonenpotenzial) sowie die Schätzung der sogenannten "Stillen Reserve".

Aus demografischen Gründen nimmt die Zahl der Arbeitskräfte ab - oberflächlich betrachtet könnte das manchem Arbeitnehmer die Angst vor einem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes nehmen. Unternehmen könnten aber auch sagen: Wir bekommen in Deutschland nicht mehr die nötige Zahl von Arbeitskräften, deshalb müssen wir woanders hingehen. Auch die Verlagerung von Betrieben ins Ausland sollte man also nicht ausschließen. Um das zu verhindern, hilft vor allem eines: hohe Investitionen in die Erstqualifikation der Menschen.

Also in Schulbildung?

Ja, denn es ist verheerend, wenn junge Leute aus der Schule kommen, die nur schlecht rechnen, lesen und schreiben können. Da tun sich Unternehmen schwer, weil sie selbst nicht die Qualifikation und Ressourcen für die Nachhilfe haben. Da ist die Bildungspolitik verstärkt gefordert, einen höchst unerfreulichen Missstand abzustellen. Das heißt: Die Leute, die der Wirtschaft noch zur Verfügung stehen, müssen besser qualifiziert sein, um den immer höheren Ansprüchen zu genügen.

Selbst bei 200.000 Zuwanderern im Jahr wird laut einer Langzeitprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die Zahl der Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2060 um knapp sieben Millionen niedriger liegen als heute. Das müsste die Wirtschaft alarmieren. Wie reagiert sie auf Ihre Prognosen?

Mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsverbände und großen Unternehmen wissen, was da auf sie zukommt - die mittleren und kleinen Firmen aber häufig nicht. Ohne dramatisieren zu wollen: Es wird einen ganz erheblichen Wegfall von Arbeitskräften geben. Das lässt sich nicht stoppen, sondern nur abmildern. Die Betriebe reagieren heute schon darauf, indem sie bei Einstellungen schon eher mal einen Kompromiss eingehen als früher.

Das heißt?

Das bedeutet, dass Kandidaten auch ohne die formal geforderten Qualifikationen und Fähigkeiten schon eher mal eine Einstiegschance bekommen. Oder dass Leute heute auch wieder vermehrt unbefristet eingestellt werden statt befristet, wie das in den vergangenen Jahren so stark der Fall war. Aber nochmals: Die beruflichen Anforderungen sind inzwischen branchenübergreifend so angewachsen, dass im Prinzip nur diejenigen dauerhaft mithalten können, die eine gewisse Qualifizierung mitbringen - und dann auch bereit sind, sich ständig weiter zu qualifizieren.

Derzeit sind rund 2,57 Millionen Menschen in Deutschland ohne Arbeit; darunter viele Langzeitarbeitslose mit bislang geringen Chancen. Werden sich die Aussichten für diese Menschen angesichts des prognostizierten Arbeitskraftmangels verbessern?

Wir sehen schon heute, dass die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt an Langzeitarbeitslosen und Menschen mit geringer Qualifikation weitgehend vorbeigeht. Künftig wird es zwar verstärkte Bemühungen geben, noch mehr Langzeitarbeitslose in Jobs zu bringen. Aber je länger jemand aus dem Berufsleben heraus ist, umso schwieriger wird es, den Menschen wieder hineinzubringen, weil dessen Qualifikationen und berufliche Fähigkeiten oft nicht mehr so viel wert sind wie früher. Die Entwicklung dürfte aber dahingehen, dass Menschen, wenn sie arbeitslos werden, nicht mehr so häufig Gefahr laufen, in Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen. Einfach, weil die Arbeitskraft-Nachfrage steigt.

Kann die fortschreitende Digitalisierung helfen, die Folgen des Arbeitskräfteschwunds zu dämpfen.

Wenn weniger Menschen im Land sind, die Jobs überhaupt besetzen können, dann müssen diese Leute mehr Geld verdienen, wenn das Sozialsystem und die Infrastruktur erhalten werden sollen. Digitalisierung, also technischer Fortschritt, kann helfen, dass durch die Produktion von innovativen, international begehrten Produkten mehr Geld verdient wird. Das wiederum entlastet die Gesellschaft im Ganzen.

Das Interview führte Marcel Burkhardt