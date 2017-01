Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken - um jeden Preis? Eigens entwickelte Programme manipulieren dort Klickzahlen und Kommentare: sogenannte Social Bots. Was steckt dahinter?

von Dominik Rzepka

Manipulieren Meinungsroboter die Bundestagswahl? Verzerren sie die politische Diskussion? Die SPD kündigt an, auf sogenannte Social Bots verzichten zu wollen, andere Parteien ebenso. Doch Experten lassen ein wenig die Luft aus dem Thema: So gefährlich seien die Meinungsroboter auch wieder nicht.

Sie sehen aus wie normale Nutzer: Ein Profilbild, eine Kurzbeschreibung, ein paar Zeilen über sich selbst. Doch hinter jedem fünften Twitter-Profil, so vermuten Experten, steckt inzwischen kein echter Mensch, sondern ein Computerprogramm. Automatisiert sendet es Botschaften ab, verschickt Werbung, markiert eine Twitter-Äußerung mit einem "Gefällt mir" - und gaukelt so Beliebtheit für eine bestimmte Position vor. Social Bots heißen die Computerprogramme, die so etwas tun - eine Abkürzung für "Roboter in sozialen Netzwerken". Und die kleinen Roboter haben gerade ein Imageproblem.

Denn Social Bots könnten auch den deutschen Wahlkampf im Herbst beeinflussen, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Cyber-Angriffe, Manipulationen und die automatisierte Meinungsbildung im Internet seien ein Thema. Das BSI sieht hier Facebook und Twitter in der Verantwortung, maschinengesteuerte Meinungsäußerungen herauszufiltern. Und die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, fordert, Social Bots zu kennzeichnen. Sollen Roboter-Profile bei Twitter also bald einen Warnhinweis bekommen? "Achtung, das könnte ein Bot sein"?

Konkrete Beispiele für Social Bots bisher kaum bekannt

Der Sprecher des Chaos Computer Club, Linus Neumann, sieht das kritisch. Denn politisch lasse sich das Problem kaum lösen. Stattdessen gelte es, die Medienkompetenz von Usern zu verbessern. Nutzer dürften sich von der reinen Masse an "Gefällt mir"-Angaben in den sozialen Netzwerken nicht blenden lassen. Der Inhalt zähle mehr als die Anzahl von Likes und Sternchen. "Wir müssen uns kritisch mit dem auseinandersetzen, was andere sagen und selber mitdenken", sagt er.

Neumann berät auch den Bundestag als Sachverständiger. Vor wenigen Tagen hat er die Abgeordneten davor gewarnt, Social Bots größer zu machen, als sie sind. Davor warnt auch ein Thesenpapier, das Experten dem Bundestag zur Verfügung gestellt haben. "Es gibt lediglich eine begrenzte Anzahl prominenter Beispiele der Einflussnahme durch Social Bots, auf die sowohl in der Presse als auch in wissenschaftlichen Artikeln immer wieder Bezug genommen wird", schreiben die Wissenschaftler.

Extreme Meinungen könnten Diskussionen vergiften

Auch die Möglichkeit, mit Social Bots politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, ist relativ klein. Kleiner zumindest, als die zuletzt vermehrte Berichterstattung über das Phänomen Social Bots vielleicht vermuten lasse. Einflussnahme durch Bots sei nämlich nur unter bestimmten Bedingungen möglich - etwa bei knappen Entscheidungen bei Wahlen, schreiben die Experten. Die Voraussetzungen für knappe Wahlentscheidungen könnten Social Bots aber nicht selber schaffen.

Eine Gefahr für die Zukunft sehen die Wissenschaftler aber durchaus: Social Bots könnten massenhaft Falschmeldungen verbreiten und die Gesellschaft in Krisensituationen destabilisieren. Auch eine Desinformation und die Vergiftung des Diskussionsklimas sei möglich: "Social-Bot-Aktivitäten könnten zu einer Radikalisierung beitragen, da sie wie Katalysatoren den Boden für extreme Meinungen bereiten. Extremmeinungen könnten betont, gemäßigte Meinungen marginalisiert werden", heißt es.