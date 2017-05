"Alle britischen Medien berichten, dass es ein Selbstmordattentäter gewesen sein soll und auch Premierministerin May hat sich in diese Richtung geäußert", sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm über den mutmaßlichen Terroranschlag auf einem Konzert.

Am Ende eines Konzerts von US-Sängerin Ariana Grande in Manchester hat es eine Explosion gegeben. Noch gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, was genau passiert ist. Die britische Polizei geht jedoch von einem Terroranschlag aus. Mindestens 19 Menschen kamen bisher ums Leben, weitere 50 wurden verletzt.

In der Stadt des Anschlags herrscht am Morgen eine "gespenstische Stille". In London treffen in Kürze Spitzenpolitiker zusammen, um Sicherheitsmaßnahmen zu beraten.

Der Angriff auf ein Popkonzert in Manchester war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es werde von einem Selbstmordattentat ausgegangen.

Politiker, Popstars und Promis aus der ganzen Welt haben den Anschlag von Manchester verurteilt und den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die ersten Solidaritätsbekundungen kamen aus Paris, Nizza und Berlin. Popstar Timberlake schrieb: "Wir müssen uns lieben".

Manchester

Manchester

Die Bürgermeister von Paris und Nizza, deren Städte in den vergangenen Jahren Tatort schwerer Terroranschläge waren, haben nach der Explosion inihr Mitgefühl ausgedrückt. "Heute steht Paris an der Seite Manchesters", schrieb die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." Der Rathauschef von Nizza, Christian Estrosi, erklärte in der Nacht zum Dienstag: "Solidarität mit den Einwohnern von #."

Weitere Links zum Thema Explosion bei Popkonzert Mutmaßlicher Terroranschlag in Manchester ARTIKEL

In Nizza an der Côte d'Azur hatte ein Mann im vergangenen Juli 86 Menschen ermordet, als er am französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast war. In Paris und dem Vorort Saint-Denis hatten Islamisten in der Terrornacht vom 13. November 2015 130 Menschen umgebracht, einige Monate davor hatten bereits die Anschläge auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt Frankreich erschüttert. Die Ursache für die Explosion in Manchester ist noch unklar. Die Polizei behandelt den Vorfall bei dem Konzert von Ariana Grande aber vorerst als Terrorakt.

Wahlkampf unterbrochen

May

May

Großbritanniens Parteien unterbrachen den Wahlkampf bis auf weiteres. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte, er habe dies mit Premierministerin Theresaabgesprochen und sich mit ihr darauf geeinigt.hat für Dienstag eine Sitzung des Sicherheitskabinetts der Regierung einberufen.

Der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Wahlkampfauftritt in Gibraltar ab, die Schottische Nationalpartei SNP verschob die für Dienstag geplante Vorstellung ihres Wahlprogramms. In Großbritannien wird am 8. Juni gewählt.

Bestürzung in Berlin

Manchester

Manchester

Auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat sich nach der Explosion inbestürzt gezeigt. "Schreckliche Nachrichten aus", schrieb Seibert bei Twitter. "In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen."

Außenminister Sigmar Gabriel twitterte: "Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand." Der Spruch heißt auf Deutsch etwa: "Wir stehen Seite an Seite."

Die Manchester Arena ... ... ist nach Angaben des Betreibers Europas größte Veranstaltungshalle. Ihre Ränge fassen 21.000 Besucher. Pro Jahr strömen eine Million Fans in das Veranstaltungszentrum unmittelbar neben dem zweiten Hauptbahnhof der Stadt, der Victoria Station. Die Halle wurde 1995 eröffnet und zunächst für Sportveranstaltungen, später vor allem für Konzerte genutzt. Weltstars des Rock und Pop haben dort gespielt: U2, die Rolling Stones, Madonna, Lady Gaga. Aber auch verschiedene Wettkämpfe der Commonwealth Spiele 2002 wurden dort ausgetragen, die Kurzbahn-Wettbewerbe der Schwimm-WM 2008 und internationale Boxkämpfe etwa von Mike Tyson und David Haye.

Manchester

Die Ereignisse inhaben auch in der Musikwelt eine Welle des Mitgefühls ausgelöst. Viele Stars bekundeten der Sängerin und den Konzertbesuchern am Dienstag über Twitter ihre Unterstützung. Viele fassten ihr Empfinden in einem Wort zusammen: "herzzerreißend". Die 23-Jährige selbst setzte nach mehreren Stunden ebenfalls einen Tweet ab. "Am Boden zerstört. Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte." Nach Angaben eines Sprechers blieb Ariana Grande bei der Explosion, die sich kurz vor Ende des Konzerts ereignet hatte, unverletzt. Ihre US-Kollegin Katy Perry schrieb: "Ich bete für jeden in Ariana Grandes Show."

Timberlake: Wir müssen uns lieben

Manchester

Manchester

Manchester

Die Sängerin Pink meinte: "Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend." Die US-Rapperin Missy Elliott bedauerte: "Ich weiß, dass das für jeden schwierig und herzzerreißend ist." Die kanadische Sängerin Céline Dion textete: ", ich bin mit Euch. All meine Liebe." Der amerikanische Popstar Justin Timberlake schrieb: "Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall inbetroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN."

Manchester

Auf dem Twitter-Konto der US-Band OneRepublic war zu lesen: "Gedanken und Gebete für die Leute im Ariane-Grande-Konzert in. Bestürzt." Der US-Kollege John Legend meinte: "Liebe für alle in UK (Vereinigtes Königreich), Ariana Grande und ihre Unterstützer, die es in diesem schrecklichen Angriff erwischt hat. Herzzerreißend." Die amerikanische Sängerin Christina Aguilera schrieb: "Bestürzt über die Nachrichten von den Ereignissen auf Ariana Grandes Konzert. Meine Gedanken und Gebete mit jedem, der betroffen ist."

Manchester

Der US-Schauspieler Dwayne Johnson ("The Rock") meinte: "Unsere Gebete und Stärke für die Opfer und Familien, die in diese Tragödie inverwickelt sind. Bleibt stark."