Atomkraft, in den Sechzigern noch der Weg in eine besser Zukunft, spätestens nach Fukushima aber mehr Risiko als Traum. Doch wohin mit dem strahlenden Müll jetzt nach dem Ausstieg und wer bezahlt?

Wieder ein Zwischenfall in einem französischen Atommeiler: Im AKW Flamanville gab es eine Explosion außerhalb des atomaren Bereichs. Die Behörden und AKW-Betreiber betonen: Keine Gefahr. Doch der Vorfall führt ein weiteres Mal die Sicherheitsmängel in den Atomkraftwerken des Nachbarlandes vor Augen.

Einer der beiden Reaktoren - Reaktor 1 - wurde nach der Explosion heruntergefahren. "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall", erklärte ein Behördenvertreter. Ein Strahlungsrisiko bestehe nicht. Nach Angaben des Kraftwerksbetreibers EDF hatte ein überhitzter Ventilator das Feuer im Maschinenraum gegen 10 Uhr ausgelöst und zu einer Explosion geführt. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage und die Umwelt gehabt.

Gegen Mittag teilten die Behörden mit, dass der Brand gelöscht sei. Durch den Rauch wurden den Angaben zufolge fünf Menschen "leicht beeinträchtigt", sie seien "unverletzt". Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, die fünf Menschen hätten leichte Vergiftungen erlitten.

Greenpeace: Hälfte der Reaktoren haben Probleme

Atomgegner krisitieren seit langem die Sicherheitsprobleme in französischen AKWs, von den insgesamt 58 Reaktoren haben laut Greenpeace etwa die Hälfte technische Probleme. Derzeit seien sieben Reaktoren vom Netz. Die Explosion in Flamanville in der Normandie sei nach zwei Bränden im Atomkraftwerk Cattenom in Département Moselle das dritte Feuer in einer Atomanlage binnen zehn Tagen.

Karte von Frankreich mit Flamanville

Quelle: ZDF

In beiden Reaktoren in Flamanville gab es nach Greenpeace-Angaben in den letzten Jahren mehrfach Zwischenfälle. So wurde im August 2015 ein Notfallplan ausgelöst, nachdem am Reaktor 2 nicht radioaktiver Rauch ausgestoßen wurde. Ende 2015 stand der Reaktor dann wegen einer Transformatorenpanne wochenlang still. Die beiden Reaktoren mehr als 30 Jahre alt. Ein dritter Reaktor wird in Flamanville gebaut, nach massiven Bauverzögerungen soll er nun 2018 ans Netz gehen.

"Die Sicherheitskultur in französischen AKW lässt zu wünschen übrig, gerade Brände oder Rauchentwicklung gibt es bedenklich oft", kritisierte die atompolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl. "Die Bundesregierung muss mehr dafür tun, damit wenigstens Cattenom und Fessenheim endlich vom Netz gehen."

Erster Schritt zu Fessenheim-Schließung gemacht

Die Bundesregierung fordert schon seit längerem eine Stilllegung des elsässischen Pannen-Atomkraftwerks Fessenheim nahe der deutschen Grenze, wo Frankreichs älteste Reaktoren stehen. Frankreichs Staatschef François Hollande hatte dies ursprünglich bereits für Ende 2016 versprochen, musste später aber einen Rückzieher machen.

Ende Januar machte der Stromriese EDF einen Schritt hin zur Schließung des Alt-AKW: Der Verwaltungsrat des Konzerns stimmte einer Entschädigungsvereinbarung mit dem französischen Staat zu. Damit ist eine Stilllegung von Fessenheim, nach derzeitigem Stand für Ende 2018 geplant, aber noch lange nicht in trockenen Tüchern. EDF muss in einem nächsten Schritt eine Abschaltung von Fessenheim beantragen.

Vom Atomstrom abhängig

Frankreich ist hochgradig vom Atomstrom abhängig: Die 58 Atomreaktoren liefern rund 75 Prozent des französischen Stroms. Ein 2015 verabschiedetes Energiewende-Gesetz sieht vor, dass dieser Anteil bis 2025 auf 50 Prozent gesenkt werden soll, unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien.