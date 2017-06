"Erneuerbare Energien in einem Land darzustellen, das Milliarden mit alter Energie verdient, ist das Ziel der Expo 2017 in Kasachstan", so Korrespondent Winand Wernicke. Erfolg und internationaler Besucherzustrom dieser seien fraglich.

In diesem Jahr ist Astana in Kasachstan an der Reihe. Dort konkurrieren die Staaten um die besten Ideen zur Klimafreundlichkeit.

von Winand Wernicke, Astana

Das zentralasiatische Land Kasachstan ist zu einem international wichtigen Öl- und Gaslieferanten aufgestiegen. Die traditionellen Nomaden sind kulturell nicht mehr so bedeutend. Nun bereitet sich die Hauptstadt Astana, auch als das Dubai der Steppe bekannt, auf die Expo vor.

Durch Kasachstans Hauptstadt Astana zieht der Wind, immer. Im Winter eiskalt, scheinbar durch die Steppe direkt aus Sibirien stammend. Minus 40 Grad sind keine Seltenheit. Nicht umsonst gilt die Stadt als zweitkälteste Hauptstadt der Welt. Im Sommer sind die Winde heiß, sie kommen aus der umliegenden weiten Öde. Eine Gegend, wo jahrhundertelang nur Nomaden mit ihren Pferden entlang zogen. Eine berüchtigte Region, in die Stalin Hunderttausende in die Verbannung schickte.

Astana – eine Stadt auf dem Schreibtisch von Architekten entwickelt: modern und steril. "Astana" bedeutet übersetzt "Hauptstadt". Manche in Kasachstan glauben allerdings, dass dieser Name nur vorübergehend gelten werde. Zuletzt hat ein Parlamentarier vorgeschlagen, die Stadt nach dem Präsidenten zu benennen. Und überall ist der Präsident Kasachstans schon jetzt präsent: Straßen sind nach ihm benannt, die Universität.

Nursultan Naserbajew ist seit 27 Jahren in Kasachstan an der Macht: Zuletzt feierte der Staatschef 2015 erneut seinen Wahlsieg. Rund 98 Prozent - so soll angeblich sein Resultat bei der Präsidentenwahl gelautet haben. Bei einer Wahlbeteiligung, die von der Regierung mit etwa 95 Prozent angegeben wird. In einem der modernen Türme, die das Stadtbild prägen, ist in der Kuppel eine goldene Platte. In sie eingelassen ist der Handabdruck des Präsidenten. Wer seine Hand dort hineinlegt, dem wird das Glück hold sein, so heißt es. Viel mehr Personenkult geht kaum.

Goldener Handabdruck des Präsidenten

Und der Präsident scheint, wie viele Langzeitherrscher, etwas paranoid. Um befürchtete separatistische Bestrebungen zu unterbinden, die es vor allem im Norden geben soll, wo mehr Russen leben, hat Nasarbajew die neue Hauptstadt bauen lassen. Astana liegt mitten in der Steppe, in einem Gebiet, in dem vorher nur wenige Kasachen lebten. Hier glänzt und glitzert es nun. Star-Architekten durften sich austoben. Der Baijterek-Turm, in dem sich der goldene Handabdruck des Präsidenten befindet und der als Wahrzeichen der Stadt gilt, wurde beispielsweise nach einem Entwurf von Sir Norman Foster gebaut. Genauso wie die etwas deplatziert wirkende "Pyramide des Friedens und der Eintracht".

Astana, seit 1997 Hauptstadt, ist als Verwaltungssitz eine pure Beamtenstadt. Astana, aus dem Boden gestampft, gilt als das Dubai der Steppe. Vor allem die Bewohner der alten Hauptstadt Almaty, bis heute das kulturelle Herz Kasachstans, lehnen Astana deshalb ab. Das Wetter sei zu schlecht, es gebe keine Kultur, es ginge nur um Geld.

Viele Russen haben das Land verlassen

Kasachstan ist ein Land, das sich noch immer in der Veränderung befindet. Denn hier war die russische Kultur während der Sowjetunion vorherrschend. Vor dem Zusammenbruch des Systems der Sowjetunion waren zwei Drittel der Bevölkerung Russen, die Kasachen waren eine Minderheit im eigenen Land. Heute hat sich das Verhältnis verändert, ja nahezu umgekehrt. Viele Russen haben das Land verlassen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch weil sie sich als Russen benachteiligt fühlten.

Dabei steht die Wirtschaft des Landes recht gut da, die Arbeitslosenquote liegt bei knapp fünf Prozent. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Kasachstan die größte Volkswirtschaft Zentralasiens. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion musste die Wirtschaft in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit einen starken Einbruch hinnehmen, doch die Zeiten scheinen vorbei. Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören nun Erdöl und Erdgas.