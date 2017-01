Der magnetische Nordpol ist auf Wanderschaft: Jedes Jahr verschiebt er sich um 50 Kilometer. Mit diesem Tempo könnte er in 50 Jahren in Sibirien angelangt sein.

Der Klimawandel betrifft viele Regionen rund um den Globus. An kaum einem anderen Ort wird er jedoch so stark spürbar wie in der Arktis. Hier steigt die Temperatur doppelt so schnell wie im Rest der Welt.

von Henner Hebestreit, Kiel

Die Menschen auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen leben nicht nur wegen der Kälte mit Extremen. Und sie spüren den Klimawandel in ihrem Alltag, bei ganz profanen Dingen. Dazu die Sache mit dem Licht: Drei Monate totale Finsternis, drei Monate totale Helligkeit.

Es ist stockdunkel auf dem Hügel oberhalb Longyearbyens, dem größten Ort auf Norwegens Inselgruppe Spitzbergen gut 1.300 Kilometer entfernt vom Nordpol. Linn, Anne und Sara haben sich zu einem Picknick verabredet. Es ist später Nachmittag - und stockdunkel. Genauso dunkel wie morgens, mittags und abends, denn auf Spitzbergen herrscht Polarnacht – zwischen November und Februar ist die Sonne einfach mal weg.

Leuchtend grüne Schleier tanzen

Davon lassen sich die drei aber nicht beeindrucken. Mit sicherem Griff lädt Linn eine großkalibrige Flinte durch, Anne steckt dicke Patronen in ihre Leuchtkugelpistole und verstaut das Schießgerät griffbereit in den Halfter, dann ziehen die jungen Frauen los: Auf Spitzbergen sind 3.000 Eisbären gegenüber 2.700 Menschen in der Überzahl. Spontane Begegnungen zwischen Bär und Mensch sindgefürchtet, außerhalb des Ortes müssen alle Zweibeiner Waffen tragen. Selbst wer zum Studieren nur für wenige Semester nach Longyearbyen kommt, wird im Umgang mit der Flinte geschult, um Bären verscheuchen oder notfalls erschießen zu können - als letztem Akt der Selbstverteidigung.

Die Lichtkegel ihrer Stirnlampen tauchen den Schnee vor ihnen in glitzerndes Licht, als sie ihren Aufstieg beginnen. Immer wieder bleiben sie stehen, blicken sich um, ob sich nicht doch ein Eisbär in der Nähe herumtreibt. Doch an diesem Tag, an dem das Polarlicht leuchtend grüne Schleier über den Himmel tanzen lässt, sind sie hier draußen ganz alleine. Nach ein paar Kilometern rollen sie eine Isomatte aus, entlocken einem kleinen Campingkocher eine blaue Flamme und kochen Wasser. Chili con Carne als Tütensuppen haben sie dabei, nach wenigen Minuten löffeln sie vergnügt ihr Outdoor-Diner.

In der dunklen Zeit blüht das kulturelle Leben auf

"Wir sind hier, weil das hier ein unglaublich toller Ort ist. Wir lieben es, draußen zu sein. Es ist viel besser, hier zu sitzen und den tollen Ausblick zu genießen, als drinnen zu sitzen und fern zu sehen. Wenn man auf Spitzbergen lebt, ist man viel draußen. Und wenn man nicht gern draußen ist und die Umgebung genießen kann, dann lebt man vielleicht nicht auf Spitzbergen", sagt Linn zwischen zwei Löffeln Chili. Die Norwegerin lebt seit einigen Monaten auf Spitzbergen und bringt auf den Punkt, was viele hier sagen: "Gegen die Dunkelheit hilft nur eigene Aktivität. Wenn die Sonne Dir keinen Tagesablauf vorschreibt, musst Du Dir selbst ein Programm diktieren, damit Du in der dunklen Zeit nicht die Orientierung verlierst!"

Für Leif Magne Helgesen, dem Pastor der nördlichsten Kirche der Welt ist die dunkle Zeit eine schöne Zeit: "Da herrscht etwas mehr Ruhe in der Gesellschaft, da müssen wir nicht so viel draußen sein. Wir sammeln uns am Tisch zu Hause und in den Restaurants und Kneipen. Das kulturelle Leben blüht auf in der dunklen Zeit. Das ist also eine sehr schöne Zeit. Gleichzeitig sind wir etwas ruhig, ein bisschen deprimiert – wir alle."

Die Rückkehr des Lichts ist am schwierigsten

Longyearbyen auf Spitzbergen... ... liegt 1.300 Kilometer vom Nordpol entfernt. Der Ort hat 2.200 Einwohner. Die Menschen leben hier von Ende Oktober bis Mitte Januar 24 Stunden im Dunkeln, die Sonne ist vollständig verschwunden. Von Ende April bis Mitte Juli scheint die Sonne dagegen durchgehend. Nicht einmal Dämmerlicht trübt die Helligkeit.

An drei Sonntagen im Monat hält er in der kleinen Kirche Gottesdienst, den vierten Sonntag hat er frei. Trauungen sind selten, Beerdigungen gibt es keine - aber Trauerfeiern, wenn jemand gestorben ist. Die Leichen werden danach zum Krematorium auf demFestland geflogen, die Asche kommt oft auf Wunsch des Verstorbenen in einer Urne nach Longyearbyen zurück. Wegen des tief gefrorenen Bodens werden keine Leichen mehr auf Spitzbergen beerdigt - als Folge des Klimawandels taut der Boden nämlich in den oberen Schichten immer öfter auf, die Erde gerät in Bewegung, letzten Herbst sind große Schlammlawinen talwärts geflossen, nur ein paar Meter am alten Friedhof mit seinen weißen Kreuzen vorbei. Oft verstreuen die Hinterbliebenen die Asche ihrer Liebsten über dem Fjord oder in den Bergen.

"Wenn das Licht wiederkommt, beginnt eigentlich die schwierigste Zeit auf Spitzbergen", sagt Pastor Helgesen: "Im Laufe von nur wenigen Wochen gehen wir von kompletter Dunkelheit zu Dauerlicht rund um die Uhr. Und damit können einige Menschen nicht gut umgehen. Das macht ja etwas mit unseren Augen und unserem Körper. Wenn Du psychisch angeschlagen bist, kann das eine schwere Zeit sein." Die meisten Selbstmorde auf Spitzbergen ereignen sich nicht etwa während der dunklen Monate, sondern wenn das Licht zurückkommt.

Und bald: Tageslicht rund um die Uhr

Von derart trüben Gedanken ist Eike Stübner weit entfernt. Gerade ist der jungen Meeresbiologin aus Mainz an der Universität von Spitzbergen der Doktortitel verliehen worden. Mit ihrem Mann Rasmus und dem zweijährigen Sohn Malte hat siebei Longyearbyen ein Häuschen gebaut und züchtet Schlittenhunde. Vor jedem Fenster baumelt eine Tageslichtlampe. Die ist gut für die Zimmerpflanzen – aber strukturiert auch den Tag der jungen Familie: "Seit Malte auf der Welt ist, bereitet mir die lange Dunkelheit Probleme. Wir müssen Vitamintabletten schlucken, gegen Mangelerscheinungen, und ich mache morgens nach dem Aufstehen die Tageslichtlampen an. Abends knippse ich sie aus, bevor ich Malte ins Bett bringe. So haben wir alle ein Gefühl für die unterschiedlichen Tageszeiten, auch wenn man das nicht sehen kann, wenn man raus schaut."

Bis Ende Februar wird sich ihr Leben noch dem Kunstlicht richten, erst dann wird sich die Sonne wieder sehen lassen, um nach ein paar Wochen gar nicht mehr zu verschwinden: Dann gibt es auf Spitzbergen Tageslicht rund um die Uhr. Während Linn und ihre Freundinnen bei den Ausflügen in die Berge weniger Angst vor überraschend aus dem Dunkel auftauchenden Eisbären haben müssen, wird Eike dicke Rollos vor ihren Fenstern anbringen, um Sohn Malte zu zeigen, wann es Zeit ist schlafen zu gehen.