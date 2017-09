Arturo Vidal hat einen baldigen Rücktritt aus dem chilenischen Fußball-Nationalteam angekündigt. Der 30-Jährige will spätestens nach der WM 2018 seine Länderspielkarriere beenden. Sollte Chile in der WM-Qualifikation scheitern, will er schon vorher aufhören. "Ich beschäftige mich schon länger damit. Ich muss näher bei meiner Familie sein. Die letzten zehn Jahre waren hart", erklärte der 96-malige Nationalspieler, bevor er in Santiago de Chile nach den beiden schmerzhaften Niederlagen in der WM-Qualifikation gegen Paraguay (0:3) und in Bolivien (0:1) in den Flieger Richtung München stieg.