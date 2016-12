"Auf der einen Seite muss er sich verstecken, möchte nicht gefunden werden. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass er und die Netzwerke […] sich in die Enge getrieben fühlen", so Politikwissenschaftler Prof. Peter Neumann.

Nach einem rbb-Bericht wurde der Terrorverdächtige Amri knapp acht Stunden nach dem Anschlag von einer Überwachungskamera an dem polizeibekannten Salafisten-Treffpunkt in Moabit gefilmt. Der Sender veröffentlichte Observationsbilder, die den Tunesier am frühen Dienstagmorgen vor dem Moschee-Verein "Fussilet 33" zeigen sollen. Die Berliner Polizei wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

In einem Industriegebiet in dem früheren Arbeiterviertel bemächtigte sich der 24-Jährige am Montagnachmittag wohl des Sattelschleppers, mit dem er neben der Gedächtniskirche ein Blutbad anrichtete. Die Fahnder haben seine Fingerabdrücke auf dem Lastwagen gefunden. Nun tauchen Bilder einer Überwachungskamera auf, die den Tatverdächtigen nicht weit entfernt vor einem Salafisten-Treffpunkt zeigen sollen - wenige Tage vor und vor allem nur Stunden nach dem Anschlag.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins fahnden Ermittler europaweit nach Anis Amri. Doch mehrere Spuren des dringend verdächtigen Tunesiers führen ganz in die Nähe des Tatortes - in den Stadtteil Moabit.

Neue Aufnahmen von einer Überwachungskamera in Berlin-Moabit sollen den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri zeigen. Der hat sich offenbar nur wenige Stunden nach dem Anschlag vor einem Moscheeverein in Berlin-Moabit aufgehalten. Das Video ist eine von den Spuren, die in diesen Stadtteil führen.

Im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes wird der Moschee-Verein "Fussilet 33" als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien radikalisiert worden sein. Auch sei Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden. 2015 hatte die Polizei die Räume schon einmal gestürmt. Ein Imam saß zeitweise in Untersuchungshaft.

Weitere vom rbb veröffentlichte Observationsbilder weisen ebenfalls nach Moabit. Sie sollen den Tunesier an derselben Stelle am 14. und 15. Dezember zeigen. Zu sehen sind schwarz-weiße und etwas unscharfe Standbilder, die einen Mann in dunkler Jacke und mit dunkler Mütze zeigen. Ort der Observation ist die Gebäude-Vorderseite des Moschee-Vereins - auf der anderen Seite der Straße liegt eine Dienststelle der Polizei.

SEK durchsucht Moscheeverein

"Es sind Überwachungsvideos von einem Moscheeverein in Moabit, bei dem es am Donnerstag auch zu einer Durchsuchungsaktion durch Spezialeinsatzkommandos gekommen ist", berichtet ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen im ZDF morgenmagazin. Das werfe natürlich eine Menge Fragen auf: "Nämlich, dass er sich so sicher fühlte, dass er an einen typischen Salafisten- und Islamisten-Treff in Berlin in dieser Nacht noch gegangen ist", sagt Theveßen und ergänzt: "Warum tut er das? War er sich nicht bewusst, dass seine Dokumente, eine Geldbörse möglicherweise, bei dem Anschlag verloren gegangen ist?" Der ZDF-Terrorismusexperte relativiert aber auch: Auf den Bildern ist ein Mann mit Mütze zu sehen. Hundertprozent sicher sein, dass es sich um Amri handelt, könne man nicht.

Welche Verbindungen gibt es?

Leider seien die Dokumente erst am Dienstag von den Ermittlern entdeckt worden. "Aber natürlich wirft das die Frage auf: Wenn man sie früher entdeckt hätte, hätte man dann möglicherweise Amri dort an diesem Moscheeverein festnehmen können?", sagt Theveßen. Die Polizei habe nun bei der Durchsuchung in dem Moscheeverein Unterlagen und Computer sichergestellt, die nun ausgewertet werden und auch die Mitgleider dieser Moschee würden nun von der Polizei befragt. Aber, so Theveßen, "es gibt keine Details darüber, ob Amri sich weiter in Berlin aufhält."

Nur etwa 500 Meter Luftlinie liegen zwischen der Moschee an der viel befahrenen Perleberger Straße und dem Industriegebiet am Friedrich-Krause-Ufer, wo der polnische Lkw vor dem Anschlag parkte. Zu Fuß braucht man vielleicht eine Viertelstunde für die Strecke, mit dem Rad dürften es keine fünf Minuten sein. Welche Verbindungen es tatsächlich zwischen beiden Orten gibt, werden die Nachforschungen der Polizei zeigen.

Einem weiteren Zusammenhang dürften die Ermittler ebenfalls nachgehen: Einige hundert Meter nördlich vom Friedrich-Krause-Ufer liegt die As-Sahaba-Moschee. Auch sie wird vom Berliner Verfassungsschutz zu den wichtigsten Treffpunkten der Salafisten-Szene in der Hauptstadt gezählt.

Zwölf Menschen starben

Rückblende: Ein polnischer Spediteur hatte nach dem Anschlag berichtet, sein Fahrer habe den Lkw am Montagnachmittag in dem Moabiter Industriegebiet geparkt, um aus Italien importierte Stahlkonstruktionen am Dienstag auszuladen. Seit 16 Uhr, also rund vier Stunden vor dem Anschlag, sei der Fahrer nicht mehr erreichbar gewesen.

GPS-Daten zeigten, dass der Laster danach mehrmals gestartet worden sei, berichtete der Sender TVN24 unter Berufung auf die Spedition. Polnische Medien vermuteten, dafür könnte der mutmaßliche Lkw-Dieb und Attentäter verantwortlich sein.

Gegen 19.45 Uhr habe der Lastwagen dann seinen Standort in Moabit verlassen, etwa eine Viertelstunde später raste er in die Budengasse des Weihnachtsmarkts und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Zwölf Menschen starben, darunter der Speditionsfahrer. Ob es einen Kampf in der Fahrerkabine gab und der Pole noch lebte, womöglich gar ins Lenkrad griff und Schlimmeres verhinderte, als der Sattelschlepper durch den Weihnachtsmarkt fuhr - alles noch offen.