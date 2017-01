Wer Auto fährt, muss zuweilen im Bruchteil einer Sekunde weitreichende Entscheidungen treffen. Bei selbstfahrenden Pkw bleibt das dem Autopilot überlassen. Doch wie soll ein Roboterauto reagieren, wenn es darum geht, wer bei einem Unfall stirbt und wer überlebt?

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Steuer und die Bremsen versagen. Sie rasen auf einen Fußgängerüberweg zu und müssen sich entscheiden: nach rechts lenken in eine Gruppe älterer Menschen oder nach links auf eine junge Frau zu, die einen Kinderwagen schiebt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem fahrerlosen Pkw. Was würde der Autopilot wohl tun?

Technologie soll psychologische Hürden nehmen

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) befragen Menschen auf der ganzen Welt, wie sich ein Roboterauto ihrer Meinung nach in einer solchen Situation verhalten sollte. Ziel ist es nicht nur, bessere Algorithmen und ethische Leitlinien für autonomes Fahren zu entwickeln. Die Antworten sollen auch helfen herauszufinden, unter welchen Umständen die Gesellschaft selbstfahrende Autos akzeptiert und nutzt.

MIT-Forscher Iyad Rahwan hält es für unerlässlich, die möglichen psychologischen Hürden zu kennen und zu berücksichtigen. Andernfalls sei das gesamte Projekt in Gefahr, sagt er. "Wenn die Leute sich nicht wohl dabei fühlen, dann würde das eine Entwicklung abwürgen, die meiner Ansicht nach eine sehr gute Sache für die Menschheit ist."

Soll der Fahrer oder der Fußgänger sterben?

Zunächst beschränkten Rahwan und seine Kollegen ihre Befragungen auf die USA. Nun wird die Studie in Zusammenarbeit mit der Universität von Toulouse und der Universität von Kalifornien in Irvine auf andere Länder ausgeweitet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die von MIT-Wissenschaftlern entwickelte Website "Moral Machine". Hier wird anhand verschiedener Szenarien erfasst, wie Menschen zu bestimmten moralischen Entscheidungen stehen.

Die fiktive Ausgangssituation: Ein selbstfahrendes Auto fährt auf einen Fußgängerüberweg zu, als die Bremsen versagen. Ist es akzeptabler, dass zwei Mitfahrer sterben, wenn das Auto ausweicht und eine Betonbarriere rammt, oder fünf Fußgänger, die in diesem Moment bei Rot über die Ampel gehen?

Kritiker: Unrealistische Szenarien

Erste Ergebnisse auf der Basis von Millionen Antworten aus mehr als 160 Ländern zeigen signifikante Unterschiede zwischen Ost und West. In den USA und in Europa neigen die Menschen laut Rahwan eher zum Prinzip der Schadensbegrenzung: Je weniger Tote, desto besser - ungeachtet dessen, ob es sich um eine junge Frau oder um einen obdachlosen Mann handelt.

Solche Gedankenexperimente sind für Ethiker nichts Neues. In den 1960er Jahren entwickelte die britische Philosophin Philippa Foot das sogenannte Trolley-Problem, in dessen Mittelpunkt eine außer Kontrolle geratene Straßenbahn steht.

In alltäglichen Situationen

Kritiker halten derartige Szenarien für zu unrealistisch und fordern, sich darauf zu konzentrieren, wie autonome Fahrzeuge in alltäglichen Situationen agieren. "Ein fahrerloses Auto ist nicht in der Lage, das Alter eines Fußgängers zu erkennen", sagt Karl Iagnemma, Chef von NuTonomy, einem Unternehmen, das in Singapur bereits Erfahrungen mit autonomen Taxis gesammelt hat.

Seit kurzem testet NuTonomy ein Roboterauto auf den Straßen von Boston. "Selbst wenn wir einem autonomen Fahrzeug eine moralische Komponente implantieren wollten - wir wären dazu technisch heute nicht in der Lage", sagt Iagnemma. Es gehe seinen Ingenieuren darum, ein sicheres Fahrzeug zu entwickeln und nicht eine "hochentwickelte ethische Kreatur".

Menschliches Versagen wird ausgeschlossen

Man dürfe die Untersuchung nicht auf das "Trolley-Problem" reduzieren, erklärt dagegen Noah Goodall vom Virginia Transportation Research Council, einer Forschungseinrichtung, die dem Verkehrsministerium des US-Staats Virginia angegliedert ist. Schon jetzt seien Ingenieure dabei, autonome Autos für moralische Entscheidungen zu programmieren, damit sie beispielsweise abbremsen und Abstand halten, wenn sie sich einem Radfahrer nähern. "All diese Autos haben ein Risikomanagement. Es sieht nur nicht nach einem Trolley-Problem aus", stellt Goodall klar.

Eines der Kernargumente, das die Befürworter autonomer Fahrzeuge anführen, lautet: Weil menschliches Versagen am Steuer keine Rolle mehr spielt, lassen sich viele Verkehrstote vermeiden. MIT-Forscher Rahwan stimmt dem zu, gibt aber zu bedenken, dass Fortschritt einen gesellschaftlichen Konsens erfordere, der die moralischen Aspekte nicht ausblenden dürfe. Verkehrsregeln und Verhaltensnormen hätten dazu geführt, "dass wir darauf vertrauen, dass das ganze System in unserem Interesse funktioniert".

Andere Dimension

Nur deshalb seien Menschen bereit, sich in eine Blechkiste zu setzen, die sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegt, sagt Rahwan. Dagegen habe das System des autonomen Fahrens eine andere Dimension: "Algorithmen treffen Entscheidungen, die schwerwiegende Konsequenzen für das menschliche Leben haben."