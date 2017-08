Zum Auftakt der 16.Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London bekommen die Zuschauer im Olympiastadion gleich den Superstar zu sehen: Usain Bolt startet am Freitag im Vorlauf über 100 Meter. Der achtfache Olympiasieger und elfmalige Weltmeister peilt zu seinem Karriereende erneut Gold im Sprint und mit der 4x100-Meter-Staffel von Jamaika an. Am ersten Tag (Beginn 20 Uhr MESZ/ZDF) muss Robert Harting in den Diskusring. Für den Berliner steht die Qualifikation an, die Medaillen werden am Samstag vergeben. Harting zählt diesmal nicht zu den Topfavoriten, nachdem er immer wieder Knieprobleme hatte.