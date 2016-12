Wegen einer "Fake-News"-Meldung ist es zwischen Pakistan und Israel ziemlich hoch hergegangen: Pakistans Verteidigungsminister Asif war auf einen Fake-Artikel hereingefallen und hatte Israel mit Atomwaffen gedroht. EU-Präsident Juncker verlangte von Facebook derweil ein hartes Vorgehen gegen Falschmeldungen.

Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif ist auf einen gefälschten Medienartikel hereingefallen und hat Israel in Folge mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. In dem online erschienenen, gefälschten Dokument wurde der frühere israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon mit der Aussage zitiert, Israel werde Pakistan "nuklear zerstören" - und Asif erwiderte offenbar ohne Prüfung der Quelle bereits am Freitag: "Der israelische Verteidigungsminister droht mit nuklearer Vergeltung (...) - Israel vergisst, dass Pakistan auch eine Nuklearmacht ist."

"Keine weitere Reaktion"

Über das Weihnachtswochenende stellte Israel in zwei Tweets klar, dass der Bericht, auf den Asif sich beziehe, "komplett falsch" sei. Die pakistanische Regierung sah aber am Montag keine Notwendigkeit, zu reagieren. "Der Minister hat auf einen gefälschten Bericht geantwortet - keine weitere Reaktion nötig", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Auch aus dem Außenministerium hieß es, man werde sich nicht äußern. Pakistan erkennt Israel nicht an.

In der Nacht auf Montag antwortete Asif allerdings der "New York Times" auf einen Artikel über die Affäre auf Twitter: "Unser Nuklearprogramm ist nur eine Abschreckung, um unsere Freiheit zu schützen. Wir wollen in Frieden koexistieren, in unserer Region unddarüber hinaus."

Verstärkt in sozialen Netzwerken

Sogenannte Fake-News tauchen seit einiger Zeit verstärkt online in sozialen Netzwerken auf. Die Bundesregierung überlegt zum Beispiel, auf die wachsende Zahl von Falschnachrichten und auch Hassbotschaften mit einem Gesetz und einer Rechtsschutzstelle zu reagieren.

Unterdessen hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Unternehmen wie Facebook und Google dazu aufgerufen, konsequent gegen Falschmeldungen im Internet vorzugehen. Es sei im eigenen Interesse der sozialen Netzwerke, dabei "einen gewissen Ehrgeiz" zu entwickeln, sagte Juncker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schließlich sei "Glaubwürdigkeit ihr wichtigstes Kapital." Er habe davon abgesehen das Gefühl, dass die Europäer zunehmend "sensibel dafür werden, wer sie wohlklingend anflunkert und wer ihnen die Wahrheit erzählt", fügte er hinzu.

Juncker: Mehr Engagement gegen Facebook

Der EU-Kommissionspräsident erinnerte an die Selbstverpflichtung sozialer Medien, Standards einzuführen, mit denen Manipulationen - etwa in Wahlkämpfen - verhindert werden können. Er kündigte an, genau zu prüfen, wie sie dies umsetzen werden.Vor allem in Deutschland suchen die Parteien derzeit nach Rezepten gegen Meinungsmanipulation im Internet. Sie sorgen sich, dass sich Russland auf diese Weise in den Bundestagswahlkampf einmischen könnte.

Am Weihnachtstag hatte bereits Bundestagspräsident Norbert Lammert eine gründliche Debatte über die Risiken gezielter Desinformation im Internet verlangt. "Die damit verbundenen Gefahren der gezielten Manipulation durch Einzelne mit missionarischem Ehrgeiz, aber auch durch Staaten, fordern uns heraus", sagte Lammert der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Selbststeuerungsmechanismen des Netzwerks Facebook reichten eindeutig nicht aus. Angesichts zunehmender Entgleisungen in den sozialen Medien durch sogenannte Fake News gebe es beim Gesetzgeber und in der Rechtsprechung Nachsteuerungsbedarf.

"Nur erhebliche Akrobatik"

Dass es der Grünen-Politikerin Renate Künast als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestags "nur nach erheblicher Akrobatik" gelungen sei, Falschbehauptungen streichen zu lassen, beschreibe die Bedrohlichkeit der Lage, sagte der Bundestagspräsident: "Und es macht deutlich, wie hilflos ein typischer, nicht prominenter User in ähnlicher Situation ist." Bei jeder Art gesetzlichen Vorgabe, Kontrolle oder Strafandrohung müsse aber das Risiko von Zensur sorgfältig vermieden werden.