Ein 27-jähriger terrorverdächtiger Syrer wurde in Berlin festgenommen. Hinweise kamen von einem ausländischen Nachrichtendienst an das Bundesamt für Verfassungsschutz.

von Stefan Kelch, Dresden

Im Fall des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr, der sich nach seiner Festnahme in einer Gefängniszelle in Leipzig erhängt hat, sind den Behörden eine "ganze Reihe Fehler" unterlaufen. Doch diese hätten anderswo genauso passieren können, lautet das Fazit einer Expertenkommission.

Dschaber al-Bakr - fast wäre er der erste Selbstmordattentäter in Deutschland geworden. Geplant hatte er ein verheerendes Sprengstoffattentat. Es konnte verhindert werden, so dass es letztlich nur einen Toten gab: den Terroristen selbst.

Staatsversagen steht im Raum

Die sächsischen Sicherheitsbehörden hatten al-Bakr dank der Tipps ausländischer Geheimdienste auf dem Schirm. Sie reagierten prompt, aber weitgehend falsch: Al-Bakr entkam, just als er in Chemnitz festgenommen werden sollte. Die Polizei verliert seine Spur. Syrische Asylbewerber, mutige Landsmänner, nehmen der Polizei den Job schließlich ab und übergeben ihn in Leipzig quasi haftfertig an die Behörden. Wenige Stunden später ist der Attentäter tot: Selbstmord in seiner - unbeobachteten - Zelle. Drei Monate ist das her.

Sachsen stand bundesweit am Pranger. Der Vorwurf: Unfähigkeit. Staatsversagen stand im Raum. Seither untersuchte eine unparteiische Expertenkommission den Fall. Am Dienstag legte sie die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Am Morgen in der Staatskanzlei. Ministerpräsident Tillich (CDU) sollte es als erster erfahren. Ihm übergaben die Experten um den ehemaligen Verfassungsrichter Herbert Landau ihren Bericht.

Ein recht dickes gebundenes Konvolut ist es geworden. 200 Seiten. Drinnen Auswertungen zahlreicher Akten und fast 100 Gespräche mit Beteiligten.

Führungsstab fehlte

Wird Sachsen nun Staatsversagen attestiert? Nein, wird es nicht. Dennoch ist das Fazit kein Persilschein: Es gab enorme und fatale Fehler. Allem voran die Fehlentscheidungen zweier Polizeiführer vor Ort. Die hatten wohl weder klare Befehle noch klare Informationen. Sie dachten, hier soll ein gefährlicher Mann festgenommen werden. Dass es um die Vereitelung eines unmittelbar bevorstehenden Attentates geht, hatte ihnen keiner gesagt.

Folge: Fehlentscheidungen, die letztlich zur Flucht des Attentäters führten. Warum? Weil es keinen Führungsstab gab, der den Beamten hätte zuarbeiten können. Teilweise war die Führungsebene nicht mal besetzt. Warum? Weil es bis dato kein Szenario gab, das einen solchen Fall abgebildet hätte, nach dem man sich hätte richten können. Warum nicht? Weil die sächsischen Behörden einen solchen Fall nicht einmal theoretisch für möglich gehalten hatten.

Kommunikationsdesaster auf ganzer Linie

Und wieso konnte sich al-Bakr umbringen? Weil keiner das Gefängnis darüber informierte, welche Bedeutung dieser Gefangene hat; weil der Dolmetscher nicht die ganze Zeit da war; weil es eine generelle Unsicherheit im Umgang mit der fremden Kultur gibt.

Ein Kommunikationsdesaster auf ganzer Linie - aber kein rein sächsisches Problem, sagen die Experten. Der Fall al-Bakr hätte also auch anderswo genauso stattfinden können.

Die Expertenkommission bescheinigt den sächsischen Behörden - dem Verfassungsschutz und dem Terrorabwehrzentrum - sogar über weite Strecken eine gute Arbeit. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Aber: Der Generalbundesanwalt hätte den Fall sofort an sich ziehen müssen, ihn nicht der Landespolizei überlassen dürfen. Dass er das nicht tat, sei zwar nicht rechtswidrig, aber doch "sachwidrig".

Der Fall al-Bakr ist kein sächsischer Fall. Aus ihm müssen die Länder lernen und auch der Bund. Die Experten fordern eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, ein gemeinsames Training der Bundesländer im Umgang mit Attentätern - und sie fordern eine "Kultur der Verantwortlichkeit", in der Behörden auch jenseits des Tellerrandes Verantwortung übernehmen.