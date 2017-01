"Man hätte gegen Amri vorgehen können", sagt ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen. Es habe Aktivitäten Amris gegeben, wegen derer er in Haft hätte kommen können. Die Frage ist, warum dies nicht geschah und ob die Behörden in Amri eventuell einen Informanten gesehen haben.

Der Düsseldorfer Landtag beriet heute über den Berliner Weihnachtsmarktanschlag. Im Fokus stand die Fallaufarbeitung in den Behörden und der Politik. Insbesondere der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gerät dabei zunehmend in die Kritik.

Der Terrorfall Amri wirft auch Wochen nach dem Anschlag neue Fragen auf. Unter anderem die nach den Papieren für Amris Abschiebung. Ein tunesischer Minister erklärte im ZDF, den Behörden seines Landes hätte nicht der richtige Name vorgelegen. Das weist NRW-Innenminister Jäger zurück.

Der SPD-Politiker musste am Donnerstag erneut vor dem Innenausschuss des Landtags Fragen zum Fall Amri beantworten. Auch die nach den tunesischen Passersatzpapieren für Amri. Schriftlich hatte Jäger dazu schon zuvor übermittelt: "Obwohl es bei der Beantragung hieß, 'das sind die Unterlagen von Ahmed ALMASRI alias Amir alias Anis AMRI', wurde am 20.10.2016 mitgeteilt: Das ist kein tunesischer Staatsbürger."

Jäger: Alle Alias-Namen lückenlos übermittelt

Doch Tunesien bestreitet, dass der richtige Name von Anfang an vorlag. Der tunesische Minister für Zivilgesellschaft und Menschenrechte, Mehdi Ben Gharbia, sagte im ZDF: "Leider wurde uns erst ein falscher Name genannt, also gab es eine negative Antwort unsererseits. Als dann der richtige Name vorlag, haben wir ihn so schnell wie möglich verifiziert und einer Rückführung zugestimmt. Leider hat in der Zwischenzeit dann das Attentat stattgefunden."

Mit Blick auf die Namens-Weiterleitung besteht NRW-Innenminister Jäger weiter auf dem Gegenteil. In Düsseldorf sagte er auf Anfrage des ZDF: "Die Ausländerbehörde in Klewe hat alle Alias-Namen, unter denen die Person Amri irgendwo einen Asylantrag gestellt hat - alle diese Alias-Personen und Angaben - den tunesischen Behörden lückenlos übermittelt. Und trotzdem haben die tunesischen Behörden dargestellt, dass er nicht ihr Staatsbürger sei." Wort gegen Wort also. Das ist nur einer der vielen Widersprüche im Fall Amri.

Fehleinschätzungen der Behörden

Allerdings räumte der Innenminister Fehleinschätzungen ein und verteidigte zugleich das Vorgehen der Behörden. "Mit dem Wissen von heute ist uns allen klar: Anis Amri wurde falsch eingeschätzt", sagte Jäger. Er verwies auf die Einschätzung der 40 im Terrorabwehrzentrum GTAZ vertretenen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, die übereinstimmend bei Amri keine konkreten Anschlagspläne gesehen hatten.

Die Sicherheitsbehörden hätten beim dem als islamistischer Gefährder eingestuften Amri getan, "was rechtlich möglich war", sagte Jäger. Die aktuelle Rechtslage sei aber lückenhaft. Es sei schwer, Gefährder festzusetzen. Im Aufenthaltsgesetz solle daher neu als Haftgrund "Einstufung als Gefährder" aufgenommen werden, regte Jäger an. Die viel diskutierte Einführung einer Fußfessel für Gefährder könne sich hingegen als rechtlich problematisch erweisen.

Rücktrittsforderungen der Opposition

Die Opposition wiederholte ihre Rücktrittsforderungen gegenJäger. Die CDU warf ihm "eklatante Fehler" vor. Der Minister solle die Verantwortung übernehmen, forderte CDU-Innenexperte Gregor Golland und fragte: "Was braucht es eigentlich noch, um einen Minister aus dem Verkehr zu ziehen?"

FDP-Vizefraktionschef Joachim Stamp verlangte, angesichts einer "fortgesetzten Verantwortungslosigkeit" solle Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ihren Minister entlassen. Abschiebehaft sei bei Amri möglich gewesen. Man hätte eine Ausweisungsverfügung prüfen, zumindest Meldeauflagen verhängen müssen. Auch Untersuchungshaft wäre gerechtfertigt gewesen. Der Piraten-Abgeordnete Frank Herrmann kritisierte, die Behörden hätten "nur zugeschaut" und den gefährlichen Islamisten gewähren lassen.

In Nordrhein-Westfalen war Amri am 17. Februar 2016 als Gefährder eingestuft worden. Jäger zufolge wurde er von November 2015 bis Ende Mai 2016 "engmaschig und durchgehend" überwacht, wann immer er sich in NRW aufgehalten habe. Die Frage, wie häufig sich der spätere Attentäter - er war mit 14 Identitäten in Deutschland unterwegs - in NRW aufhielt, spielte mit Blick auf Jägers Verantwortung eine größere Rolle. Nach Angaben des Innenministers war Amri vor dem Anschlag an 40 von 300 Tagen in Nordrhein-Westfalen.