Der Düsseldorfer Landtag beriet heute über den Berliner Weihnachtsmarktanschlag. Im Fokus stand die Fallaufarbeitung in den Behörden und der Politik. Insbesondere der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gerät dabei zunehmend in die Kritik.

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will mögliche Fehler der Behörden im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri durch einen Sonderbeauftragten aufarbeiten lassen: einen Gießener Strafrechts-Professor. Ende März soll er seinen Bericht vorlegen, kündigte Ministerpräsidentin Kraft an.

Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer werde Zugang zu allen Akten und Unterlagen erhalten und "völlig autark arbeiten", sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. CDU-Fraktionschef Armin Laschet glaubt hingegen nicht an den Aufklärungswillen der Landesregierung. "Sie haben viele, viele Fragen erneut offengelassen", warf er der Ministerpräsidentin vor.

Niedrigere Hürden für Abschiebung gefordert

Als Lehre aus dem Fall Amri forderte Kraft niedrigere Hürden für die Abschiebe- oder Sicherungshaft von terrorbereiten Gefährdern in Deutschland. Die Politik sei es den Opfern und Angehörigen schuldig, die Vorgänge um den Anschlag aufzuklären und notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Bislang dürfe nur der in Abschiebehaft genommen werden, wer binnen drei Monaten zurückgeführt werden könne, kritisierte Kraft. "Wir brauchen eine flexiblere Regelung, damit die Abschiebung von Gefährdern nicht an dieser Hürde scheitert." Der Bund hat bereits angekündigt, die Drei-Monats-Frist zu streichen.

Laschet will schärfere NRW-Gesetze

Zugleich rief Kraft dazu auf, die Kritik an den Behörden zu mäßigen. Der Fall müsse hart in der Sache, aber verantwortungsvoller im Ton geführt werden. "Wenn Kritik maßlos und übertrieben wird, dann dient das nicht der Sicherheit in diesem Land", sagte Kraft. Dies gelte auch in Zeiten des Wahlkampfes. Am 14. Mai wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag.

Oppositionschef Laschet forderte schärfere Gesetze in Nordrhein-Westfalen. Der Sicherheitsstandard müsse dem anderer Bundesländer angeglichen werden. "Es darf in Deutschland nicht Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben", sagte Laschet. Beim Einsatz von Fußfesseln, der Länge des Unterbringungsgewahrsams und der Videobeobachtung müssten bundesweit einheitliche Regeln gelten.

"Konsequente Anwendung bestehenden Rechts hätte womöglich schon ausgereicht", erklärte Daniel Schwerd von der Linksfraktion. "Schärfere Gesetze ersetzen keine Defizite im Vollzug. Kameras stoppen keine Lkw."

Streit über Umgang der Behörden mit Amri

Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet, mehr als 50 wurden verletzt. Der 24-Jährige wurde auf seiner Flucht in Italien von Polizisten erschossen. Der Tunesier war von Behörden in Nordrhein-Westfalen bereits im Februar 2016 als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Vor dem Attentat in Berlin konnte er allerdings untertauchen. Deswegen tobt in dem rot-grün regierten Bundesland ein heftiger Streit. Dabei nahmen die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Piraten zuletzt zunehmend Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) ins Visier.