Am 4. Dezember 1971 eröffnet die erste Filiale des polarisierenden Franchise-Riesen Mc Donalds in Deutschland. Was als Fast-Food-Restaurant mit sechs verschiedenen Gerichten begann, ist heute ein Burger-Imperium mit einer Palette von über hundert Produkten.

von Reinhard Schlieker

Vom Pappbecher-Vertreter zum Hamburger-König: Der ungewöhnliche Aufstieg des McDonald’s-Gründers ist der gelebte "American Dream". Ray Kroc führte die Fastfood-Restaurants zur Weltmarke - seine Autobiografie kommt nun auch in die Kinos.

Ray Kroc war 52 Jahre alt, als er dann doch endlich zum Millionär wurde - der Kauf des Konzepts der Brüder Dick und Mac McDonald’s 1955 ebnete den Weg.

Seine Geschichte erinnert in Teilen an das Bühnenstück "Tod eines Handlungsreisenden" von Arthur Miller: Der amerikanische Verkäufertraum, der nur Optimismus kennt - im Falle des Handlungsreisenden ein langer, am Ende tödlicher Selbstbetrug. Im Falle des Ray Kroc allerdings eine dieser unglaublichen Geschichten, wie sie nur in Amerika passieren können.

Detailverliebter Salesman

Kroc, mit böhmischen Wurzeln, aus einer wenig begüterten Familie aus der Gegend von Pilsen stammend, war der geborene Verkäufer. In seiner Autobiographie, die jetzt erstmals auf Deutsch erscheint, beschrieb sich Kroc Mitte der siebziger Jahre als rastlosen, detailverliebten Salesman, der nicht nur die unterschiedlichsten Produkte an den Mann brachte, sondern für seine Kunden auch versuchte, deren Geschäft zu verbessern.

Reinhard Schlieker, ZDF-Börsenstudio

Quelle: imago/APress

Als Außendienstler zog er mit Pappbechern durch seinen Geburtsstaat Illinois, überzeugte die Inhaber von Getränkeständen, verbesserte das Design der Becher selbst, um sie vielfältiger zu machen - und wurde ein Topverkäufer. Er versuchte sich in Immobiliendeals in Florida und spielte professionell Klavier in schummrigen Bars - was ihn zur Zeit der Prohibition auch mal in Polizeigewahrsam brachte.

Krocs Neugier geweckt

Seine große Zeit kam, als er - inzwischen Vertreter für Multimixer, einer Konstruktion zur parallelen Erzeugung von Milkshakes - die Brüder McDonald entdeckte. Sie nutzten in ihrem Schnellrestaurant in San Bernardino gleich sechs jener teuren Geräte und das weckte Krocs Neugier.

In dem auf Effizienz getrimmten Hamburger-Drive-In der McDonalds sah Kroc das Potential und nach langen Verhandlungen sicherte er sich die Franchiserechte für die USA. 1961 schließlich kaufte Kroc den Brüdern ihr Konzept und die Restaurants ab. Von da an tüftelte er wie besessen an einer stetigen Perfektionierung dieses uramerikanischen Geschäfts.

Fließband statt Küche

Welche Form und Farbe die Pommes frites haben müssen, wieviel Fettgehalt der Hamburger (19 Prozent), in welcher Distanz die Küchenmaschinen aufzustellen waren - die Küche glich eher einem Industriefließband - all das und mehr behielt sich der Chef vor, und wirkte in dem entstehenden Weltkonzern noch mit, als er schon über 80 war und an den Rollstuhl gefesselt.

Seine Auswahl treuer Mitarbeiter nennt Kroc selbst als Erfolgsfaktor; Streitereien blieben dennoch nicht aus. Vor allem die komplizierten Abmachungen mit den McDonald-Brüdern beschäftigten und behinderten ihn lange. Der endgültige Durchbruch kam mit dem Börsengang 1966, der zahlreiche Weggefährten Krocs zu Millionären machte, inklusive seiner Sekretärin.

Sinnbild für "American Way of Life"

Amerikanischer wird es nicht mehr als Ray Kroc. Das Arbeitsethos mit seinen 18-Stunden-Tagen, die Pedanterie, was Sauberkeit und Design der Fastfoodrestaurants angeht mit ihren typischen goldenen Bögen über jeder Niederlassung, seine selbst proklamierte Fairness, aber auch Härte gegenüber jedem, der sich ihm in den Weg stellte. Neue Standorte für seine Restaurants erkundete er vom Hubschrauber aus: Wo ein Kirchturm war, da passte auch ein McDonald’s hin.

Als Ray Kroc 1984 im Alter von 82 Jahren starb, zählte die Hamburger-Kette mehr als 7.500 Restaurants in 31 Staaten und setzte gut acht Milliarden Dollar um. Und war bereits Sinnbild für den "American Way of Life". Heute sind es gut 37.000 Niederlassungen weltweit.

Business vom Kunden her

Angeblich hat jeder achte amerikanische Beschäftigte einmal in seinem Leben für McDonald’s gearbeitet; die Kette ist und war Gegenstand von Protesten gegen die Unkultur von Systemgastronomie wie auch von Bewunderung für den klaren Geschäftssinn. Kroc nahm für sich in Anspruch, sein Business vom Kunden her zu denken. "Wir wollen die Leute satt machen für 15 Cent", das war sein Credo Anfang der fünfziger Jahre, und soviel kostete damals ein Hamburger.

Viel später erst erfand einer seiner Franchisenehmer den "Big Mac", der heute sogar als Index für weltweite Kaufkraftanalysen herhalten muss. An den trotz allem wenig bekannten Ray Kroc erinnerte Mark Knopfler (Ex-Dire Straits) 2004 mit seinem Song "Boom, Like That" und am 20. April kommt der Film über ihn in die deutschen Kinos: "The Founder", mit Michael Keaton als Ray Kroc - der Mann, der den Hamburger vom Fließband populär machte und die Welt veränderte.