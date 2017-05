Fatih Akin stellt Neonazi-Thriller in Cannes vor

Von Ulrike Koltermann

Ein Doppelmord geschieht, doch die Justiz ist machtlos gegen die Täter: Neonazis. Das ist der Plot von "Aus dem Nichts", dem neuen Film von Fatih Akin. Sein vierter, der in Cannes antritt. Falls er gewinnt, wäre es die erste Goldene Palme für einen deutschen Film seit über 30 Jahren.

Eine Mutter liegt weinend im zerwühlten Kinderbett ihres Sohnes, der zusammen mit seinem Vater bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist. Überall im Haus hängen Kinderzeichnungen, vom Piratenschiff hängt der kleine Plastikanker verloren in die Badewanne. Katja (Diane Kruger) sieht nur noch einen Grund zum Weiterleben: Sie will ihren Sohn und ihren Mann rächen. Sie will Gerechtigkeit.

NSU-Prozess beobachtet

Der Hamburger Regisseur Fatih Akin hat für die Recherchen zu seinem jüngsten Film "Aus dem Nichts" mehrere Gerichtsverhandlungen im NSU-Prozess beobachtet. Der Umgang mit den Opfern der rechtsextremen Terrorgruppe war für ihn der Auslöser, diesen Film zu machen.

"Der Skandal bestand nicht darin, dass deutsche Neonazis zehn Menschen getötet hatten. Der eigentliche Skandal bestand darin, dass die deutsche Polizei, Gesellschaft und Medien alle überzeugt waren, dass die Täter Türken oder Kurden sein müssten, dass da irgendeine Mafia hintersteckte", sagte Akin nach der Premiere seines Films in Cannes." Das war, als ob man sie zwei Mal getötet hätte. Es hat mich wütend gemacht, ich habe angefangen zu schreiben."

Eine perfekte Familienidylle - bis zum Anschlag

Die blonde Katja hat ihren türkischen Mann kennengelernt, als sie in ihrer Studentenzeit Hasch bei ihm gekauft hat. Sie hat ihn geheiratet, als er noch in Haft war, die Eheringe haben sich beide auf die Ringfinger tätowieren lassen. Seit der gemeinsame Sohn Rocco auf der Welt ist, hat der Vater das Dealen aufgegeben, die Familienidylle, die der Film über wacklige Handyvideos transportiert, scheint perfekt. Und umso schlimmer der Schmerz, als die Mutter den Verlust ihrer Familie erst ahnt und dann - nach einer DNA-Analyse mittels Zahnbürsten - bestätigt bekommt.

Die Täter werden gefasst, aber mangels Beweisen wieder laufen gelassen. Die Gerichtsverhandlung gegen das Neonazi-Pärchen ist eher eine schwache Episode im Film - als ob ihr Verteidiger nicht so schon perfide genug wirkt, trägt er auch noch eine fiese Blutkruste auf der Stirn. "Es gibt die staatliche Justiz und es gibt ein individuelles Gerechtigkeitsgefühl. Und manchmal stoßen die beiden aufeinander. Der Film handelt auch von diesem Clash", sagt Akin.

"Ich hatte Angst, diese Rolle zu spielen"

"Aus dem Nichts" ist nicht nur ein Film über den NSU-Skandal, es geht auch um den Verlust und die unbeschreibliche Trauer einer Mutter, die Mann und Kind verliert. "Ich hatte Angst, diese Rolle zu spielen", sagt die deutsch-amerikanische Schauspielerin Diane Kruger. "Wir leben in einer Zeit, in der es immer wieder Terroranschläge gibt. Wir hören die Opferzahlen, aber wie kennen nicht die Geschichte der Hinterbliebenen", sagt Kruger.

Der Film endet am Meer, das in vielen Filmen von Fatih Akin, dem Sohn eines türkischen Fischers, sehr präsent ist. Es ist ein konsequentes, aber dann doch überraschendes Ende. Selbstjustiz, die ebenso nachvollziehbar wie erschütternd ist. Es gibt viele schwer erträgliche Momente in diesem Film - gelindert allenfalls durch einen fantastischen, energiesprühenden Soundtrack.

Indem Fatih Akin seinen Film in Cannes vorstellt, schließt sich ein Kreis. Hier hatte er 2012 auf der Strandparty nach der Premiere seines Films "Müll im Garten Eden" Diane Kruger kennengelernt und ihr direkt gesagt, dass er mit ihr arbeiten wolle. Sollte er gewinnen, wäre es die erste Goldene Palme für einen deutschen Film nach drei Jahrzehnten. Angesichts des Beifalls nach der Premiere scheint es nicht ausgeschlossen. Und als noch wahrscheinlicher gilt es, dass Diane Kruger für ihren ersten Dreh auf Deutsch einen - wohlverdienten - Darstellerpreis erhält.