Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will eine "Update" für Deutschland

Nur, wenn sie es wieder in den Bundestag schafft, kann die FDP überleben. So sehen es viele in der Partei. 2017, ein Schicksalsjahr. Auf dem tradionellen Dreikönigstreffen sollen Inhalte und Strategien abgesteckt werden. Wie will die FDP in diesem Jahr ihr Comeback schaffen?

von Dominik Rzepka

Ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen Trump - und ganz viel alte FDP: Auf ihrem Dreikönigstreffen stimmt FDP-Chef Lindner seine Partei auf das Schicksalsjahr 2017 ein. Mit sehr viel Pathos und einer Botschaft der Mitte: Weniger Staat, mehr Individuum - und ganz viel "Halleluja".

Die Rede ist gut einstudiert. Christian Lindner wird geprobt haben. 65 Minuten steht er auf der Bühne des Staatstheaters Stuttgart, gestikuliert, macht Kunstpausen, spricht frei - vor allem über ein Thema: Freiheit. Und nochmals Freiheit. Unteilbar sei sie. Keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach Brexit, Putin, Trump gelte es, für die liberalen Werte einzutreten, für sie zu kämpfen. Lindner legt eine Pause ein. Es ist die Pause, in denen sein Publikum applaudieren kann. Oder "Halleluja" rufen soll.

Es ist ein kämpferischer Christian Lindner, der sich vor seinen Parteifreunden präsentiert. Angriffslustig wirft er Kanzlerin Merkel vor, in der Flüchtlingskrise die Grenzen geöffnet zu haben, für ihn die Aufgabe von Rechtsstaatlichkeit. "Es ist nicht liberal, die Kontrolle aufzugeben", sagt er. Doch wer glaubt, Lindner grenzt sich von der Union ab, um seine Partei für eine mögliche Ampelkoalition zu öffnen: Nein, auch die SPD greift Lindner an. Im vergangenen Wahlkampf habe die Partei mit dem Slogan "Das Wir entscheidet" geworben. "In diesem großen Plural spielt der Einzelne keine Rolle mehr. Wir sagen nicht, das Wir entscheidet. Wir sagen: Du entscheidest." Halleluja.

Lindner: Nicht nur über Flüchtlinge und Superreiche reden

Linder positioniert seine Partei als Partei der Mitte. "Die Mitte der Gesellschaft wird gar nicht mehr wahrgenommen", sagt er. In Deutschland werde nur noch über die Ränder der Gesellschaft gesprochen. "Flüchtlinge und Superreiche beschäftigen die Politik, dazwischen aber befinden sich Millionen Menschen. Die fragen sich: Wo bleibe eigentlich ich mit meinen Sorgen?" Diese Menschen müsse die FDP ansprechen. Alle jene, die sich wünschten, dass der Staat sie im Alltag in Ruhe lässt. "Diesen Staat geben wir ihnen zurück."

Indirekt grenzt sich Lindner auch von der AfD ab, auch wenn er den Namen dieser Partei nicht in den Mund nimmt. "Auch in unserer dunkelsten Stunde haben wir uns nicht verführen lassen, nach links oder nach rechts abzudrehen", sagt er. Eher an den Grünen arbeitet er sich ab. Kritisiert Political Correctness. Oder das Eintreten für Unisex-Toiletten. Insgesamt ist es eine klare Verengung auf klassische liberale Themen. Botschaft: Die alte FDP - "wir sind bereit für 2017."

Beobachter sehen in der FDP nach wie vor marktliberale Partei

Aber ob das reicht, um die FDP wieder in den Bundestag zu führen? Im jüngsten ZDF-Politbarometer aus dem Dezember steht die Partei bundesweit bei fünf Prozent. In Rheinland-Pfalz regiert sie gemeinsam mit SPD und Grünen. "Wir sind noch nicht über den Berg, aber der Trend stimmt", sagt FDP-Generalsekretärin Nicola Beer heute.de. Eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene hält sie durchaus für denkbar. "Wir schauen nach der Wahl mit einem möglichst guten Ergebnis, wie sich die Mehrheitsverhältnisse darstellen." Die FDP also als möglicher Mehrheitsbeschaffer für Schwarz/Grün oder Rot/Grün?

Zumindest habe die FDP die innerparteilichen Voraussetzungen dafür geschaffen, im Herbst wieder in den Bundestag einzuziehen, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer - und meint damit etwa den Abschied vom alten Personal. Hinter Christian Lindner stehe die Partei durchaus geschlossen, so Niedermayer. Inhaltlich aber sehe er keine wesentliche Neuausrichtung der Partei. "Die FDP ist weiterhin eine marktliberale Partei", sagt er. "Das war historisch gesehen schon immer ihre Rolle im Parteiensystem." Die FDP also nach wie vor als Partei für den Mittelstand? Die das Freihandelsabkommen TTIP unterstützt und eine Kurskorrektur beim Mindestlohn fordert?

Lindners "Du, Du, Du!"

Lindner jedenfalls positioniert seine Partei genauso. Sagt, dass seine Partei nach wie vor für Steuersenkungen eintritt. Fordert, dass Programmieren Teil der digitalen Bildung an deutschen Schulen wird. Und kritisiert die Europäische Zentralbank, weil sie in der Eurorettung Staatsanleihen gekauft habe. Lindner nennt das unbequeme Positionen. Spricht von Positionen der vernünftigen Mitte. Und appelliert an den Einzelnen: "Du, Du, Du! Du kannst etwas tun", sagt er - und bekommt Applaus. Und Standing Ovations. Kollektiv.

