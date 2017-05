Die FDP hat für die Wahl in Nordrhein-Westfalen ein klares Ziel: Die Partei will nicht nur zur Abwahl von Rot-Grün beitragen, sondern drittstärkste Kraft im bevölkerungsreichsten Bundesland werden. Dies wiederum soll weiteren Schub auf dem Weg zurück in den Bundestag im Herbst bringen.

Die Partei setzt dabei auf die Popularität ihres Spitzenkandidaten Christian Lindner - und nach der erfolgreichen Wahl in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag auf den "Kubicki-Effekt". Im ZDF-Politbarometer kommt die FDP auf 12 Prozent - was noch besser wäre als das Ergebnis in Schleswig-Holstein unter Wolfgang Kubicki mit 11,5 Prozent. Mit diesem Erfolg im Rücken könnten es am Ende sogar noch mehr Prozente werden. Als drittstärkste Kraft will die FDP mit genügend Gewicht ausgestattet in mögliche Verhandlungen für eine Regierungsbildung gehen. Doch Lindner glaubt nach eigenen Worten eher an eine große Koalition. Dann wollen die Freien Demokraten eine starke Opposition "aus der Mitte des Parlaments" anführen.

Ampel ausgeschlossen

In der Tat stehen die Chancen auf eine Regierungsbeteiligung für die Liberalen schlechter als in Schleswig-Holstein. Anders als Kubicki hat die NRW-FDP eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen definitiv ausgeschlossen, um nicht die Zeit der amtierenden Regierung zu verlängern. Auch die Grünen wollen keine Ampel und haben zudem einem Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP, das in Kiel als wahrscheinliche Variante gilt, eine Absage erteilt.

Für Schwarz-Gelb dürfte es eher nicht reichen und auch für Rot-Gelb wird es rechnerisch knapp. Sollte sich zusammen mit der SPD dennoch eine Mehrheit ergeben, ist laut Lindner eine Koalition aber dennoch unwahrscheinlich, weil Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ihre Politik wohl nicht ändern wolle und CDU-Herausforderer Armin Laschet für sie billiger einzukaufen sei als eine tatendurstige FDP.