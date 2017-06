Polinnen demonstrieren heute anlässlich des Weltfrauentages vor der Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Gegen deren erzkonservative Politik die Frauenrechte immer weiter zurück gedreht. Verhütungsmittel, In Vitro-Befruchtung, die Pille danach und pränatale Diagnostik, all das sehen sie in Gefahr.

von Natalie Steger, Warschau

Gleich bei zwei Kulturfestivals gibt es in Polen Streit. Die wichtigsten Musiker des Landes haben das Festival in Opole platzen lassen. Das Malta-Festival in Poznań bekam dagegen aus Warschau Steine in den Weg gelegt. In Polen tobt ein Kampf: Politik gegen Musik und umgekehrt.

Natalie Suzanne Steger, Korrespondentin im ZDF-Studio Warschau

Quelle: ZDF/Rico Rossival

Man stelle sich vor, das Festival von San Remo steht an und Eros Ramazzotti, Zucchero, Gianna Nannini, Al Bano und Romina Power und Umberto Tozzi sagen geschlossen ab. Soin etwa ist das jetzt in Polen passiert. Denn was San Remo für Italien ist, ist das Musikfestival Opole für Polen. Heute hätte es stattfinden sollen.

Seit 1963 hat sich das Festival zum Aushängeschild der Stadt entwickelt. Jedes Kind in Polen kennt es oder war gar schon einmal da. Es hat der Sowjetzeit getrotzt und fiel nur einmal aus - wegen des Kriegszustandes 1982 in Polen. Und jetzt ist es eben auch 2017 abgesagt, weil etwa 20 polnische Musiker ankündigten, das Festival zu boykottierten - im Zusammenhang mit Zensurvorwürfen gegenüber der nationalkonservativen Regierung Polens.

Streit mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen TVP

Der Streit um das Festival hält die Polen seit Wochen in Atem. Es hatte mit einer Nachricht angefangen, die einschlug: Die bekannte Sängerin Kayah werde nicht in Opole auftreten, hieß es. Kayah ist kein seichtes Popsternchen, sondern engagiert sich auch politisch. So ist sie zum Beispiel eng mit der oppositionellen Bürgerbewegung "Komitee zur Verteidigung der Demokratie" (KOD) verbunden und nahm vergangenes Jahr am sogenannten "Schwarzen Protest" gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts teil.

Nun wird das Musikfestival traditionell vom öffentlich-rechtlichen polnischen Fernsehen TVP übertragen - und TVP ist fest in Hand der nationalkonservativen Regierungspartei PiS ("Recht und Gerechtigkeit"). Nach Amtsantritt 2015 säuberte die PiS TVP, ein Drittel der Mitarbeiter musste gehen und wurde durch linientreue ersetzt.

Einer Pro-Abtreibungsaktivistin im Fernsehen die große Bühne zu geben, das dürfte bei TVP für Kopfzerbrechen gesorgt haben. Angeblich, so die Vorwürfe, habe sich TVP-Chef Jacek Kurski höchstpersönlich eingeschaltet. Kayahs Manager Tomasz Grewinski sagte der liberalen Zeitung Gazeta Wyborcza: "Vor einigen Wochen hat Maryla (Maryla Rodowicz ist eine bekannte polnische Sängerin, sie hat dieses Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum, Anm. d. A.) Kayah persönlich eingeladen, in Opole mit ihr aufzutreten. Mich haben informelle Informationen vom polnischen Rundfunk erreicht, dass Kurski sagte 'nur über meine Leiche'. Bei TVP herrscht Selbstzensur, wir haben von anderen Künstlern gehört, die Kurski nicht in seinem Programm haben möchte.“

Politik gegen Musik - oder umgekehrt

Jacek Kurski bestreitet, Zensur ausgeübt zu haben. So oder so, Kayah sagte schließlich ab und 20 weitere Musiker boykottierten das Festival aus Protest. So sei auch die Rockband Dr Misio von der Interpretenliste durch das polnische Fernsehen gestrichen worden, heißt es. Die Mitglieder von Dr Misio treten in Priestergewändern auf. Die mächtige katholische Kirche Polens, die fest in Regierungskreisen verankert ist, goutiert derlei sicherlich nicht. Politik gegen Musik oder umgekehrt - der Streit schlägt Wellen im Land.

Ein Festival, dem die Künstler abhandenkommen: Opoles parteiloser Bürgermeister, Arkadiusz Wisniewski, kündigte TVP den Veranstaltervertrag, ließ aufziehende Übertragungswagen und Bühnenbauer erst gar nicht aufs Gelände und fordert Schadenersatz von TVP, weil Teile des Vertrages nicht erfüllt worden seien. TVP-Chef Kurski will jetzt wiederum Schadenersatz von der Stadt Opole. Und als sei das nicht schon genug Ärger um Politik und Kunst, haben die Nationalkonservativen bereits das nächste Kulturevent im Visier.

Subventionen für Malta-Festival gestrichen

Das alljährliche provokative Malta-Festival in Poznań schafft es regelmäßig in die Schlagzeilen und entzürnt die konservativen Kreise im Land. Dieses Jahr allerdings greift Kulturminister Glinski durch: Er strich die staatlichen Subventionen für das Festival zusammen. Der Grund: Die Veranstalter verpflichteten Oliver Frljic als Kurator.

Der kroatische Regisseur Frljic hat es dieses Jahr mit seiner Inszenierung "Fluch" in Warschau auf die rote Liste der Regierung geschafft. In dem hoch-provokativen Stück wird unter anderem Papst Johannes Paul auf der Bühne oral befriedigt. Tage lang kampierten rechte Organisationen vor dem Warschauer Theater, um die Zugänge für Besucher zu blockieren. Dem Malta-Festival in Posen fehlen jetzt satte 70.000 Euro.

Regierung will Kultur politisieren

Für Glinski ist es ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Kultur zu politisieren. Theaterschaffende in Breslau sind bereits ausgetauscht. Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig wurde kurz nach der Eröffnung wieder aufgelöst und ein neuer, dem Geschichtsbild der Regierung entsprechender Direktor eingesetzt. Zahlreiche Leiter polnischer Kulturinstitute im Ausland wurden ebenfalls personell neu besetzt.

Nun ist also das Kulturfestival in Poznań dran. Das Malta Festival thematisiert vor allem Freiheit, Toleranz und hat sich dieses Jahr auch die Flüchtlingsproblematik ins Programm geschrieben. Ein Thema, das der polnischen Regierung so gar nicht passt, ist sie doch strikt gegen eine europäische Quotenregelung und Umverteilung von Flüchtlingen.

Doch die Kulturschaffenden haben einen Etappensieg errungen: Mit einer Crowdfunding Aktion haben die sie das fehlende Geld zusammenbekommen und können das Festival am Wochenende um den 16. Juni starten lassen.

Mitarbeit: Matthias Szczerbaniewicz