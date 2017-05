Der Angriff auf ein Popkonzert in Manchester war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es werde von einem Selbstmordattentat ausgegangen.

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Manchester ist im Süden der Stadt ein 23 Jahre alter Mann festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Selbstmord-Anschlag waren 23 Menschen, darunter der Attentäter selbst, ums Leben gekommen. Der IS reklamiert den Anschlag für sich.

Einzelheiten zur Festnahme wurden zunächst nicht bekannt. Bei dem Angriff waren am Montagabend 22 Menschen getötet und fast 60 weitere verletzt worden. Die Polizei teilte außerdem via Twitter mit, dass zusätzlich ein Mann in dem großen Einkaufszentrum Arndale festgenommen worden sei. Momentan werde jedoch nicht davon ausgegangen, dass es eine Verbindung zum Anschlag auf das Grande-Konzert gebe. Das Arndale war zuvor vorübergehend geräumt worden. Das Einkaufszentrum befindet sich im nördlichen Stadtkern von Manchester und nur wenige hundert Meter von der Manchester Arena entfernt, in der Grande aufgetreten war.

Polizeichef Ian Hopkins sagte, ein Mann habe zum Ende der Vorstellung einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet und sei bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Die Polizei versuche herauszufinden, ob er alleine gehandelt oder Helfer gehabt habe.

Neben den Toten gab es 59 Verletzte. Grande ist vor allem in den USA ein Superstar, der besonders bei Minderjährigen beliebt ist. Zu Grandes Konzert im Rahmen ihrer "Dangerous Woman Tour" waren Tausende junge Musikfans in dieArena gekommen. Sie selbst blieb unverletzt. Am frühen Dienstagmorgen wandte sie sich an ihre mehr als 45 Millionen Fans auf Twitter: Sie sei "am Boden zerstört", schrieb sie: "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte."

Ariana Grande ...ist eine der derzeit angesagtesten Popkünstlerinnen. Die 23-jährige US-Amerikanerin gewann im November den American Music Award in der Königskategorie "Künstler des Jahres". Das Konzert in Manchester gehörte zu ihrer Tournee mit dem Album "Dangerous Woman". Am 3. Juni wollte sie auch in Frankfurt am Main auftreten. Ihre Liebe zur Musik und zum Theater entdeckte Grande bereits als Kind: auf der Karaoke-Bühne eines Kreuzfahrt-Schiffes. Mit 15 zog es das Mädchen mit den italienischen Wurzeln zum New Yorker Broadway, wo sie im Musical "13" auf der Bühne stand. Es folgten die TV-Serien "Victorious" und "Sam & Cat" auf dem Kindersender Nickelodeon, schließlich der Einstieg in die Popkarriere. 2014 hatte die in Boca Raton (Florida) geborene Schauspielerin und Sängerin ihren Durchbruch: Sie veröffentlichte zwei US-Nummer-Eins-Alben in einem Jahr und landete mit dem vier Millionen Mal verkauften "Problem" einen der Sommerhits des Jahres.

Details zum mutmaßlichen Täter nannte Hopkins zunächst nicht. Unter den Toten befänden sich mehrere Kinder, sagte er am Morgen nach dem Anschlag. Die Polizei behandle die Explosion als Terroranschlag. Dies gelte so lange, bis anderes bekannt werde. Ob die Behörden den Angreifer zu den 22 Toten zählten, blieb unbekannt.

Massenpanik nach Explosion

Der Vorfall begann laut der Polizei am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit. Nach der Explosion sei es zu einer Massenpanik gekommen.

Die Organisatoren der Arena teilten auf ihrer Webseite mit, dass sich die Explosion vor dem Veranstaltungsort ereignet habe. Zeugen berichteten von ein bis zwei lauten Knallen, die aus dem Foyer der Arena gekommen seien. "Eine riesiger, bombenähnlicher Knall ging los und hat jeden in Panik versetzt und wir versuchten alle, aus der Arena zu fliehen", sagte der 22-jährige Konzertgänger Majid Khan der britischen Nachrichtenagentur PA.

Die britische Innenministerin Amber Rudd bezeichnete den Vorfall als "einen barbarischen Angriff, der vorsätzlich auf diejenigen abzielt, die in unserer Gesellschaft am verwundbarsten sind - junge Menschen und Kinder auf einem Popkonzert". Angehörige von Konzertbesuchern nutzten nach dem Vorfall die sozialen Netzwerke, um nach Freunden und Verwandten zu suchen. Auf Twitter und Instagram veröffentlichten sie Fotos und baten um Hilfe - Bewohner inreagierten und gaben Details darüber weiter, wo gestrandete Musikfans untergebracht worden waren.

Während die britische Regierung Aufklärung versprach, unterbrachen Premierministerin Theresa May, Labour-Chef Jeremy Corbyn und weitere Kandidaten ihren Wahlkampf. Am 8. Juni wählen die Briten ein neues Unterhaus. Sollte es sich tatsächlich um einen Terroranschlag handeln, wäre das die verheerendste Attacke in Großbritannien seit Juli 2005. Damals hatten vier Selbstmordattentäter Angriffe auf das Londoner Nahverkehrssystem verübt und 52 Menschen getötet.