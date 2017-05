Nach dem Anschlag in Manchester sind die Menschen fassungslos. Die Queen bezeichnete die Tat als „Akt der Barbarei“. Die Polizei hat bisher noch keine neuen Erkenntnisse bekanntgegeben, so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Nach dem Selbstmordanschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester mit 23 Toten, darunter auch der Selbstmordattentäter, hat die britische Polizei eine Person festgenommen und mehrere Häuser durchsucht. Dabei wurde am Dienstag auch eine kontrollierte Sprengung vorgenommen. Premierministerin Theresa May sagte, die Polizei kenne die Identität des Attentäters, der sich am späten Montagabend nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt hatte. Sein Name wurde am frühen Abend von der Polizei veröffentlicht. Es soll sich dabei um den 22 Jahre alten Salam A. handeln.

IS reklamiert Tat für sich - Täter-Hintergrund noch unklar

Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte den Anschlag für sich. Doch: "Der Nachweis ist nicht erbracht", sagt ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen. Es gebe Unstimmigkeiten bei den Statements zum Tathergang. Unter den Todesopfern ist auch ein achtjähriges Mädchen. Dabei waren auch mehrere Kinder getötet und 59 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Es ist der folgenschwerste Anschlag in Großbritannien seit Juli 2005, als vier Selbstmordattentäter in London 52 Menschen töteten.Die Polizei in der nordenglischen Stadt gab zunächst nur wenige Einzelheiten zu ihren Einsätzen bekannt. Bei dem Festgenommenen handle es sich um einen 23-jährigen Mann, erklärte sie per Twitter. May sagte, es sei unklar, ob der Täter Helfer gehabt habe. Der Attentäter habe einen am Körper getragenen Sprengsatz gezündet, sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins. Die Detonation ereignete sich am Montagabend kurz nach 23.30 Uhr (MESZ), als die Besucher des Konzerts die 21.000 Menschen fassende Manchester Arena verließen.

TV-Hinweis Sehen Sie zum Thema heute Abend um 19.20 Uhr das ZDFspezial "Anschlag auf Konzert - Terror in Manchester".

Viele Verletzte in lebensgefährlichem Zustand

"Es geschah buchstäblich eine Minute nach dem Ende", berichtete der 19-jährige Sebastian Diaz. "Die Lichter gingen an, die Bombe ging los." Alle seien schreiend auf die Treppen zu gerannt, Richtung Ausgang. "Viele Menschen sind gestürzt, Mädchen weinten, und wir sahen diese Frauen, die offene Wunden an den Beinen hatten und von Sanitätern versorgt wurden." May zufolge befinden sich viele Verletzte in einem lebensgefährlichen Zustand.

Die 23-jährige Sängerin ist besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Verzweifelte Eltern und Freunde versuchten, über soziale Medien herauszufinden, wie es ihren Kindern oder Freunden geht. "Viele Eltern rannten in Panik herum, um zu ihren Kindern zu gelangen", berichtete die 48-jährige Paula Robinson. Die Sängerin selbst blieb nach Angaben eines Sprechers unverletzt. Sie twitterte : "gebrochen. aus tiefstem Herzen, es tut mir so leid. ich finde keine Worte."

Wahlkampf in Großbritannien ausgesetzt

May sprach von einem "feigen Terroranschlag". Sie kündigte eine weitere Sitzung des Sicherheitsrats im Laufe des Tages an. Wie der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, setzte sie den Wahlkampf für die am 8. Juni geplante Parlamentswahl aus. Königin Elizabeth II. erklärte, die ganze Nation sei über die vielen getöteten und verletzten Menschen schockiert.Auch weltweit wurde der Anschlag mit Bestürzung aufgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, "der mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen". Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Verantwortlichen als "bösartige Verlierer". Chinas Präsident Xi Jinping kondolierte Königin Elizabeth.

USA: Keine Bestätigung für IS-Beteiligung

Der IS beanspruchte den Anschlag über den Messanger-Dienst Telegram für sich. "Einer unserer Soldaten des Kalifats konnte einen Sprengsatz inmitten einer Ansammlung von Kreuzfahrern in Manchester platzieren", heißt es in der Erklärung unter Anspielung auf die Kreuzzüge des Mittelalters. Der Direktor der nationalen US-Geheimdienste, Dan Coats, erklärte, dies könne zunächst nicht bestätigt werden. Einige IS-Bekenntnisse haben sich in der Vergangenheit als falsch erwiesen. Anhänger der Extremistenmiliz feierten den Anschlag in den sozialen Netzwerken.In Großbritannien gilt eine erhöhte Terrorwarnstufe. Zuletzt wurde nach Angaben der Polizei im Durchschnitt jeden Tag eine Person im Zusammenhang mit einem Terrorverdacht festgenommen.