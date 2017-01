Auch die Fans von Borussia Dortmund und des FC Liverpool sind nominiert. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Europa League am 14. April 2016 sangen sie lautstark und gemeinsam die Liverpooler Stadion-Hymne "You'll Never Walk Alone" - und erinnerten damit am Vorabend des 27. Jahrestags der Opfer der Stadionkatastrophe von Hillsborough. "Die sportliche Rivalität der beiden Fangruppen trat vor diesem wichtigen Spiel damit in den Hintergrund", lobt die FIFA.

Die Hillsborough-Katastrophe zählt zu den schwersten Zuschauerunglücken in der Geschichte des Fußballs. Bei dem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest im Halbfinale des Pokalwettbewerbs FA Cup am 15. April 1989 wurden in dem überfüllten Stadion Hunderte Menschen gegen Absperrungen gedrängt und niedergetrampelt. 96 Personen starben, Hunderte wurden verletzt. Die Ursache für das Unglück war lange umstritten. Die Polizei machte das Verhalten der Fans für die Tragödie verantwortlich.