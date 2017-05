Die Filmfestspiele in Cannes - eine Parade von Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Und einer ist jedes Jahr dabei: Der jüngste Spross der Fotografenfamilie Traverso. In 70 Jahren Filmfestgeschichte hatten die Traversos wirklich alle vor dem Objektiv

Von Ulrike Koltermann

In wenigen Stunden steht der Gewinner der Goldenen Palme fest. Dieses Jahr gab es keinen eindeutigen Favoriten. Es bleibt also bis zur letzten Minute spannend. 19 Beiträge konkurrieren um die Auszeichnungen, darunter zwei deutschsprachige Filme.

Vergangenes Jahr um diese Zeit galt Maren Ades Film "Toni Erdmann" als absoluter Favorit für die Goldene Palme in Cannes. Kritiker aus aller Welt waren begeistert. Maren Ade war in den Urlaub abgereist, hatte aber vermutlich alle paar Minuten auf ihr Telefon geguckt, um den Anruf nicht zu verpassen, sich zur Preisverleihung wieder nach Cannes zu begeben. Doch der Anruf kam nicht, Maren Ades Film ging in Cannes leer aus.

Schulterzucken bei der Frage nach dem Lieblingsfilm

Dieses Jahr gibt es keinen solchen Lieblingsfilm, für den sich fast alle begeistern können. Sowohl professionelle Kritiker als auch sonstige Festivalbesucher zucken erst mal die Schultern, wenn man sie nach ihren Favoriten befragt. Und dann kommen höchst unterschiedliche Antworten. Auch die Fachzeitschriften, die mehrere Kritiker auswerten, veröffentlichen sehr verschiedene Ranglisten.

Auffällig ist nur, dass die Franzosen sich weitgehend einig sind: Der Film "120 battements par minute" von Robin Campillo über eine Gruppe von Anti-Aids-Aktivisten in den 90ern hat durchweg positive Kritiken bekommen. Damals hatte die Politik die Brisanz des Themas noch nicht erkannt, die Pharmaindustrie zeigte sich zynisch, und den Betroffenen blieb nichts anderes übrig, als sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren, um die Infizierten und die Sterbenden zu begleiten.

Favoriten: "Loveless" und "You Were Never Really Here"

Ansonsten gelten zwei Filme als Favoriten, von denen einer am ersten und der andere am letzten Festivaltag Premiere hatten: "Loveless" des russischen Filmemachers Andrey Zvyagintsev und "You Were Never Really Here" der schottischen Regisseurin Lynne Ramsay. Beides sind auf ihre Art sehr brutale Filme - wobei in "Loveless" die Brutalität weitgehend auf der seelischen Ebene bleibt.

Es ist die Geschichte eines sich trennenden Paares, dessen zwölf Jahre alter Sohn für seine Eltern nicht mehr als ein Kollateralschaden ihrer gescheiterten Beziehung ist. Der Junge verschwindet - und die Eltern sind gezwungen, mit einem Suchtrupp Wälder zu durchkämmen, Ruinen ehemaliger Sowjet-Protzbauten zu durchsuchen, eine Notaufnahme und ein Leichenschauhaus zu besuchen. Ein beklemmender Film, der die dysfunktionale Familie seziert und immer wieder Bezüge zur russischen Aktualität einflicht, etwa die Propagandaberichterstattung zum Konflikt mit der Ukraine.

Lynne Ramsays Film hingegen sei eine "feministische Version von Taxi Driver", schreibt die Zeitung "Le Monde". Am letzten Tag des Festivals hat Ramsay damit für ein bluttriefendes Dessert gesorgt. Es geht um einen Kriegsveteranen, der ein junges Mädchen aus den Fängen eines Kinderhändlerringes befreien soll.

Bisher hat erst eine Frau die Goldene Palme gewonnen

Natürlich geht es bei der Goldenen Palme immer um den besten Film - aber die Jury wird sicher auch über Geschlecht, Nationalität und sonstige Kennzeichen der Filmemacher diskutieren. Bisher hat überhaupt nur eine Frau die wichtigste Auszeichnung bekommen, und das ist jetzt auch schon bald ein Vierteljahrhundert her. Dieses Jahr sitzen immerhin vier Frauen in der Jury, unter ihnen Maren Ade, die möglicherweise bereit sind, ein Zeichen zu setzen.