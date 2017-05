Bei den Filmfestspielen in Cannes ist "The Square" als bester Film ausgezeichnet worden - ein satirisches und bissiges Portrait der modernen Gesellschaft des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund.

von Ulrike Koltermann

Diane Kruger lebt seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland. Jetzt hat sie zum ersten Mal einen deutschsprachigen Film mit Fatih Akin gedreht - und dafür gleich den Preis als beste weibliche Darstellerin in Cannes gewonnen.

Auf einer Strandparty in Cannes hatte alles begonnen. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin legte selber auf, die Stimmung war gut, und irgendwann kam Diane Kruger auf ihn zu und sagte ihm, dass sie gerne mit ihm arbeiten würde. Fünf Jahre ist das her - und nun kamen die beiden gemeinsam zurück: Fatih Akin stellte im Wettbewerb seinen Thriller "Aus dem Nichts" vor, und Diane Kruger wurde für ihre Rolle darin, eine Hinterbliebene eines Terroranschlags, als beste weibliche Darstellerin ausgezeichnet.

"Als Mensch verändert"

"Ich bin unheimlich stolz und dankbar heute Abend. Ich freue mich sehr", sagte Diane Kruger kurz nach der Preisverleihung. "Es war eine Rolle, die mich auch als Mensch verändert hat. Es ist die Stärke von Fatihs Filmen, dass sie auch soziale und politische Hintergründe haben. Und die Rolle von Katja hat mich menschlich sehr berührt." Kruger spielt eine Mutter, die ihren türkischen Mann und Sohn bei einem Nagelbombenanschlag von rechtsextremen Terroristen verliert.

Als die Schauspielerin den Preis entgegen nahm, widmete sie ihn in ihrer Dankesrede allen Terroropfern. "Es war seltsam, hier in Cannes zu sein, während anderswo auf der Welt weiterhin Attentate verübt wurden", sagte sie. "Nichts, das ich sagen kann, kann die Hinterbliebenen trösten. Ich kann einfach nur sagen, dass wir sie nicht vergessen."

Für das ehemalige Model, das unter anderem in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" gespielt hatte, bedeutet die Rolle in Akins Film den Durchbruch in ein neues Genre. "Ich finde es schön, dass sie ausgezeichnet worden ist und ihr Talent als Schauspielerin wahrgenommen wird", sagte Akin. Diane Kruger sei lange unterschätzt worden. "Aber sie hatte das schon immer in sich", meint er.

Vor 25 Jahren Deutschland verlassen

Es war das erste Mal überhaupt, dass Diane Kruger einen Film in ihrer Muttersprache gedreht hat. "Ich habe lange auf eine Rolle aus Deutschland gewartet. Und sie hat mich wirklich auch zu meinen Wurzeln zurückgebracht", sagte die 40-Jährige, die aus dem niedersächsischen Algermissen stammt. Sie hat Deutschland vor 25 Jahren verlassen und seitdem unter anderem in Paris, Vancouver und Los Angeles gelebt.

Als Vorbereitung auf ihre Rolle hat sie zum ersten Mal wieder längere Zeit am Stück in Deutschland verbracht. "Ich habe mich einfach an meinem Platz gefühlt", erzählte sie. "Die Sprache, die Kultur, Kaffee und Kuchen… Es ist schwer zu beschreiben, wie man deutsch ist. Ich bin einfach deutsch", sagte sie. Wieder in Deutschland zu leben, könne sie sich nicht vorstellen. Aber sie wolle künftig häufiger ihre Heimat besuchen.

Fatih Akin saß bei der Preisverleihung neben ihr, als ihr Name aufgerufen wurde. "Sie hat sich sehr gefreut, aber ich habe mich fast noch mehr gefreut", sagte er. "Sie ist meine Schwester, meine Freundin, und sie ist meine Schauspielerin."