"I, Daniel Blake" gewann in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Das Sozialdrama von Ken Loach behandelt hoch aktuelle und politische Themen. Der Kritikerpreis ging an Maren Ades "Toni Erdmann".

Weil die europäische Politik in der Flüchtlingsfrage scheitert, wollen Filmemacher nicht schweigen. Und so schildern sie das Schicksal der Menschen in der ihnen eigenen Sprache, in bewegten Bildern.

von Ulrike Koltermann, Cannes

Das Bild von Alan Kurdi ließ Vanessa Redgrave nicht mehr los. Der kleine Junge, der tot am Strand liegt - "das hat mir Antrieb gegeben", sagt die Oscarpreisträgerin. Antrieb für einen Film, der beim Festival von Cannes eindringlich appelliert, mehr für Flüchtlinge zu tun.

Das Mittelmeer, das an den Privatstränden der Luxushotels in Cannes plätschert, ist dasselbe, in dem erst kurz vor Beginn des Festivals erneut mehr als 200 Flüchtlinge ertrunken sind. Und dieses Jahr lässt sich das Flüchtlingsthema beim größten Filmfestival der Welt auch im Smalltalk auf den Strandpartys kaum vermeiden: Gleich vier Filme, die in Cannes gezeigt werden, drehen sich um die Schicksale von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen.

Mischung aus Computerspiel und Theaterstück

Einer von ihnen ist kein traditioneller Film, sondern ein siebenminütiges Eintauchen in das Leben eines Flüchtlings an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die Installation des mexikanischen Filmemachers Alejandro G. Iñárritu befindet sich in einem alten Hangar, weit ab von der Croisette. Dort bekommen die Zuschauer Spezialbrillen, die sie in die virtuelle Welt eines Flüchtlings versetzen - der schwer bepackt durch den Sand läuft und von der Polizei bedroht wird. Bislang haben sich nur wenige Journalisten auf "Carne y Arena" einlassen können, offenbar eine beeindruckende Mischung aus Computerspiel und Theaterstück.

"Jupiter’s Moon", ein Film des ungarischen Regisseurs Kornel Mundruczó, mischt auf seine Weise die Realität eines syrischen Flüchtlings mit übersinnlichen Elementen. Der angeschossene junge Mann schwebt plötzlich engelsgleich durch den Film, der bei Zuschauern insgesamt aber einen recht konfusen Eindruck hinterlässt.

Noch unbekannt ist, wie der österreichische Filmemacher Michael Haneke die Flüchtlingskrise behandelt. Seinen Film "Happy End", das Porträt einer bourgeoisen Familie, hat er hauptsächlich in Calais gedreht - auch in der riesigen Flüchtlings-Zeltstadt, die vergangenen Oktober aufgelöst wurde.

Redgraves Antrieb: Einen weiteren Holocaust verhindern

Premiere hatte in Cannes bereits der Dokumentarfilm der 80 Jahre alten Oscar-Preisträgerin Vanessa Redgrave. Es ist ihr erster Film und ein flammendes Plädoyer, mehr für die Flüchtlinge zu tun, die nach Europa kommen. "Das Bild von dem kleinen Alan Kurdi, der tot am Strand von Bodrum lag, das hat mir den Antrieb gegeben, diesen Film zu machen", sagt Redgrave, die schon öfter als politische Aktivistin aufgetreten ist.

Als sie drei Jahre alt war, ist sie von ihren Eltern zu Verwandten aufs Land geschickt worden, um der Bombardierung von London zu entgehen. "Ich bin ein Kriegskind. Ich war wie besessen von der Frage: Wie können wir einen weiteren Holocaust verhindern, wie können wir Faschismus verhindern und noch mehr grausame Verbrechen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen?", sagt sie.

"Wir sind dabei, auf ganzer Linie zu scheitern"

Zusammen mit Lord Alf Dubs, einem ehemaligen britischen Abgeordneten, der selber als Sechsjähriger mit einem Kindertransport von Tschechien nach London gekommen war, appelliert Redgrave an die europäischen Regierungen, sich ihrer Verantwortung zu stellen.

"Die Flüchtlingskrise ist eine der größten Herausforderungen für Europa, es ist eines der wichtigsten Themen weltweit. Die künftigen Generationen werden uns daran messen, wie wir mit ihr umgehen. Und leider sind wir dabei, auf ganzer Linie zu scheitern", mahnt Lord Dubs.

Ungewohnt klare Worte auf dem Festival von Cannes, das immer auch ein Inbegriff von Glanz und Glamour ist. Aber eben nicht nur. "Das Festival war immer schon ein Zeitzeuge aktueller Entwicklungen", meint Festivalchef Thierry Frémaux. "Wenn die Filmemacher nur von Liebe reden würden, würde sich auch das Festival nur um Liebe drehen. Aber heute zeigen wir eben Filme über die Flüchtlingskrise, weil die Filmemacher Filme über die Flüchtlingsfrage machen."