von Reinhard Schlieker

Junge Finanz-Dienstleister, sogenannte Fintechs, drängen ins klassische Bankgewerbe. Dort wusste man lange nicht, wie man auf die technisch versierte Konkurrenz reagieren sollte - umarmen oder bekämpfen? Ignorieren jedenfalls geht nicht mehr.

Manche Revolution bleibt stecken, versandet, erledigt sich von selbst - diese nicht: Financial Services Technology, kurz Fintech, ist das Geschäftsmodell zahlreicher Newcomer. Sie baggern ihre Kunden da an, wo sie sind, nämlich am Smartphone oder Tablet. Und sie graben etablierten Bankfilialen damit das Wasser ab.

Längst keine Ausnahme mehr: Überweisungen per Mobiltelefon durch Abscannen von Codes oder simplen Überweisungsträgern; Buchführung für den Privatmensch direkt in der Banking-App, Kredite online und von privat zu privat, die Bündelung von Finanzinformationen im Sekundentakt: Das ist dann schon die Welt der ganz Großen, in die mehr als 500 deutsche Jungunternehmen vorstoßen. Entsprechend euphorisiert zeigen sich Wagniskapitalgeber: Allein in der ersten Hälfte 2016 flossen 400 Millionen Euro in solche Start-ups.

Mädchen für fast alles im Finanzsektor

Neu ist: Die aufmüpfigen Jungstars der Branche wildern nicht mehr nur Verheerungen im ganz klassischen Filialgeschäft. Mittlerweile müssen sich auch Direkt- und Internetbanken fürchten, die ihrerseits vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten aufgebrochen waren, die behäbigen Banken und Sparkassen das Fürchten zu lehren. Jetzt sitzen sie selbst im Turm, der belagert wird.

Und auf dem Geldsektor gibt es nichts, was nicht in Frage gestellt wird: Proptech kümmert sich um alles, was mit Immobilien zu tun hat und verlagert es ins Netz. Insuretech bietet Versicherungsdienstleistungen rein online, und das alles funktioniert einfach mit riesigen Datenbanken und viel Hirnübungen.

Wer sich die Suche nach dem richtigen Umfang seines Versicherungsschutzes schenken will, wer Geldanlagen lieber nicht selbst plant und wer bei Hausversteigerungen nicht monatelang durch die Lande tingeln möchte, hat vor dem Bildschirm ein Mädchen für fast alles: Das hört auf den Namen Robo Advisor und durchwühlt Datenmengen nach genau dem, was man braucht - oder zu brauchen glaubt. Mitdenken ist weiterhin nicht verboten.

Fast jeden zweiten Tag eine Neugründung

Um genauer zu wissen, was vorgeht, und ihre Schlüsse ziehen zu können, hat die Comdirect Bank in diesem Winter eine umfassende Studie aufgelegt: Was sind das für Leute in diesen Fintechs, wo sind sie und was wollen sie? Die schon verblüffenden Erkenntnisse beinhalten zum Beispiel, dass ohne Berlin nichts geht: Dort massieren sich die Start-up-Unternehmen des Sektors. Dorthin fließt auch das Risikokapital, das die oft lange Zeit ertragslosen Firmen brauchen, bis sie ihren Markt finden.

Frankfurt, München und Hamburg sind weitere Zentren, allerdings mit Abstand. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland fast jeden zweiten Tag eine Neugründung, und seit 2014 ist der gesamte Sektor um mehr als 60 Prozent gewachsen. Das Scheitern einzelner Versuche kann die Flut nicht stoppen. Einer der Hauptvorteile der jungen Wilden gegenüber den ehrwürdigen Banken: Sie unterliegen nicht der strengen Zulassung und Regulierung, können schneller auf einem Gebiet des Finanzgeschäftes zuschlagen.

Zusammenarbeit mit Fintechs als Chance für etablierte Banken

Da aber liegt auch die Chance der Etablierten. Fast alle deutschen Banken gehen Partnerschaften mit Fintechs ein - die daraufhin unter dem Dach einer richtigen Bank arbeiten können, während der etablierte Partner sich die Dienste der smarten Newcomer ins eigene Portfolio schaufelt. Da wiederum haben die Direktbanken einen Vorteil: Sie sprechen noch am ehesten die Sprache der Jungunternehmer, und haben für jene auch die interessanten Kunden zu bieten.

Das sind die, die ohnehin keine Filiale mehr benötigen und technisch auf dem aktuellen Stand sind. Um die klassischen, regional verwurzelten Bankfilialen wird es ruhiger und ruhiger; die Zweiklassengesellschaft der Bankkunden ist längst Wirklichkeit. Erst auf längere Sicht aber wird sich zeigen, ob die Verlagerung ganzer Geldschicksale ins Netz der Einsen und Nullen ein Leben lang trägt. Und ob man den Robo-Advisor noch vorfinden wird, wenn die Altersversorgung nicht hält, was versprochen wurde - und man sich mal so richtig beschweren will.