Die deutschen U19-Frauen sind bei der EM in Nordirland dem Halbfinale einen großen Schritt näher gekommen. Dank der Treffer von Luca Graf und Dina Orschmann gewann die Mannschaft von DFB- Trainerin Maren Meinert auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Spanien mit 2:0 (1:0) und bleibt Erster in der Gruppe A. Am Montag treffen die DFB-Frauen im dritten Spiel auf Nordirland. Neben dem angestrebten siebten EM-Titel will sich der Rekordeuropameister für die U20-WM 2018 in Frankreich qualifizieren. Dafür müsste Meinerts Mannschaft der Sprung ins Halbfinale gelingen.